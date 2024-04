Na evropske volitve velik del vladne ekipe

Socialni demokrati so v soboto – po enotedenski prekinitvi – le končali volilni kongres in dobili vse organe stranke. Ti so ključni, saj v SD še niso potrdili liste za evropske volitve, s katero merijo na najmanj en mandat oziroma prej na dva. Nekaj kandidatov je bilo znanih že pred kongresom, dokončno pa naj bi listo zaprli še ta teden. Po zadnjih informacijah naj bi bil na njej tudi Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo in vršilec dolžnosti glavnega tajnika stranke, ki je prejšnji teden predal posle novoizvoljeni Živi Živković.

Kaj bosta glavna tajnica in novi predsednik stranke SD Matjaž Han storila glede morda največje težave stranke – financ –, še ni jasno. Vendar je ob skupaj 1,8 milijona evrov finančnih obveznosti stranke za kar 813.000 evrov neporavnanih računov – takšno je stanje na dan 5. april – zato je znano, da bo njihova kampanja skromnejša.

Frangež je v svojem finančnem poročilu o prodaji vile na Levstikovi sicer navedel razmišljanje, ki je močno odmevalo in tudi povzročalo delitve na kongresu: Za socialno demokracijo je bolje, da ostane brez premoženja kot brez hrbtenice.

Iz vseh izjav novega vodstva pa je razvidno, da bodo v SD stavili na čim več prepoznavnih imen, kar je ključno predvsem zato, ker so ob možnosti uporabe prednostnega glasu te volitve najbolj osebne. Da niso ključne le stranke, ampak predvsem posamezniki, kaže tudi dejstvo, da so bili na zadnjih volitvah prav vsi poslanci izvoljeni na podlagi prednostnih glasov – vključno z Milanom Brglezom, ki ga je SD postavila na četrto mesto, a so mu volilvci zaupali več glasov kot drugemu in tretje uvrščeni na listi ter ga poslali v Bruselj.

Nosilec liste bo Nemec

Brglez bo poskušal ponoviti izid tudi na letošnjih evropskih volitvah, a tokrat z zadnjega mesta, medtem ko bo nosilec liste drugi evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je pol mandata nadomeščal zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Tudi njo si Han želi videti na listi. Poleg tega pa bo najverjetneje na drugem mestu nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš in nato minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

Živkovićeva je na kongresu kot potencialno kandidatko izpostavila še ministrico za pravosodje Andrejo Katič in tudi vse druge najvplivnejše obraze SD, ki bi lahko pomagali loviti prednostne glasove.

Za koalicijske stranke je nastop članov vladne ekipe lahko še dodatna prednost, saj so medijsko izpostavljeni že zaradi svojih funkcij. To je znano vsem strankam – na listi Gibanja Svoboda bo minister za obrambo Marjan Šarec ter državna sekretarja Maša Kociper in Vojko Volk, pri Levici, ki liste sicer še ni potrdila, bo pa glasove predvidoma pomagal zbirati minister za delo Luka Mesec ter državna sekretarja Dan Juvan in Luka Omladič. Tudi NSi je na listo uvrstila vse tri svoje nekdanje ministre, le Matej Tonin, tudi predsednik stranke, si resnično želi izvolitve.

Socialni demokrati bodo svojo listo za evropske volitve predvidoma potrjevali v četrtek na organih stranke.