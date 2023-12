Zaporniški delavci sporočajo: Vlada, dobrodošla za rešetke

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so pripravili protestni shod pred vladnim poslopjem. Narašča namreč nezadovoljstvo zaradi neuspešnih pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, pričakujejo pa tudi uskladitev plač z inflacijo.

Protestniki so se ob 11.30 zbrali na Trgu republike in se odpravili proti Gregorčičevi ulici. Poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana, ki so svoje zahteva predali ministrstvu za obrambo, so že prej krenili na pot. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so proti Trgu Republike odšli izpred ljubljanskega kliničnega centra.

Protestniki so na transparentih vladi prenesli nekaj sporočil, kakršno je Vlada, dobrodošla za rešetke, pod katero so se podpisali »pozabljeni zaporniški delavci«. Njihovo delo je, so še zapisali na transparentih, še vedno podcenjeno. Da se amorfna masa prebuja, pa so sporočili zaposleni v kliničnem centru.

Shod so sicer napovedali, ko še ni bilo znano, da se bodo pogajanja v tem tednu nadaljevala. A tudi po tem, ko so se v sredo drugič pogovarjali o uskladitvi plač z inflacijo in je vladna stran vztrajala pri prvotnem predlogu, ki za sindikate ni sprejemljiv, ocenjujejo, da je bila odločitev za shod prava.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med njihovi zahtevami je poleg dogovora o uskladitvi plač z inflacijo tudi zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Po prvotnih načrtih naj bi ta pogajanja sklenili že do sredine letošnjega leta, a se je v večmesečnih pogajanjih datum za dogovor vse bolj odmikal. Jeseni, potem ko je Slovenijo prizadela ujma, pa je vlada sindikatom predlagala, da bi odpravljanje plačnih nesorazmerij in prehod na nov plačni sistem zamaknili na začetek leta 2025, kar je leto pozneje, kot so do takrat načrtovali.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V pogajalski skupini sindikatov, ki je pripravila protestnih shod, pričakujejo, da se bo implementacija novega plačnega sistema začela najpozneje s 1. januarjem 2025 in končala do izteka mandata aktualne vlade, torej do konca junija 2026. Pri tem je njihova zahteva, da na novi plačni lestvici ne bo več osnovnih plač, nižjih od minimalne, nesorazmerja v osnovnih plačah pa se bodo odpravila na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju povišajo za šest plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018. A ob tem nove datume vežejo na pogoj, da se plače uskladijo z inflacijo.