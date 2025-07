Zavod Jutro ostaja zakoniti izvajalec pomoči na domu

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je občina Kočevje želela Zavodu Jutro predčasno odvzeti oziroma prekiniti koncesijsko pogodbo za opravljanje pomoči na domu, ki jo ima sklenjeno do leta 2028, je ljubljansko okrožno sodišče v postopku zoper občino Kočevje izdalo začasno odredbo, s katero je potrdilo, da Zavod Jutro ostaja zakoniti izvajalec te socialnovarstvene storitve na območju občine. Na občini Kočevje pa poudarjajo, da gre za odlog, saj o zakonitosti prenehanja koncesije sodišče še odloča.

Javni Zavod za pomoč in oskrbo na domu Kočevje, ki bo zagotavljal kakovostno storitev po dostopnih cenah, je bil ustanovljen konec decembra lani. V sodni register je bil vpisan 25. februarja letos, v tem času so obiskali 15 uporabnikov. Kako bosta urejeni pomoč družini na domu in dolgotrajna oskrba na domu v Kočevju?