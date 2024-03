Novembra bomo odločali o jedrski prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Poslanske skupine Gibanja Svoboda, SDS, SD in NSi so v postopek državnega zbora skupaj vložile predlog za posvetovalni referendum o izvedbi drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), ki bi skupaj z drugimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z elektriko. Referendum so predvideli v drugi polovici novembra letos.

Poslanska skupina SDS je izpolnila napoved in umaknila svoj predlog za referendum, ki ga je vložila sredi januarja, nato pa so vse poslanske skupine, razen Levice in poslancev manjšin, vložile nov predlog. Po predlogu SDS bi na referendumu odločali nasploh o jedrski prihodnosti, saj je predlagano vprašanje omenjalo tako novo jedrsko elektrarno v Krškem kot male modularne reaktorje, kar naj bi Sloveniji zagotovilo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z elektriko.