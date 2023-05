O veganskih obrokih še niso usklajeni

Strateški svet za prehrano je danes obravnaval prehrano v vzgoji in izobraževanju, potem ko so njihovi recenzenti predlagali popravke pravkar posodobljenih prehranskih smernic za vrtce in šole, ki jih je potrdil razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo. Recenzenti so med drugim predlagali, da bi v vrtcih in šolah imeli še rastlinski jedilnik. Pediatri veganske prehrane ne zagovarjajo, predsednica strateškega sveta Nataša Fidler Mis pa je dejala, da bodo stališča o rastlinskih obrokih še usklajevali.

Vodja recenzentov smernic Boštjan Jakše je po današnji seji dejal, da Slovenija smernic ni prenovila 13 let in da so zelo blizu pri iskanju konsenza: »Skupni cilj so boljše prehranjevalne navade in prehranski status otrok. Ta v zadnjih 20 letih ni zavidljiv. Stopnja debelosti se je v zadnjih 20 letih potrojila, prekomerna telesna masa otrok se je podvojila.« Zamolčal je, da so smernice pravkar posodobili, razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo jih je potrdil marca letos, niso pa še bile objavljene.

Nataša Fidler Mis je poudarila, da s smernicami želijo predvsem zmanjšati količino visoko procesiranih živil v prehrani otrok, da bi bila hrana pripravljena iz svežih, sezonskih, lokalnih živil. Opozorila je na preseženo količino soli, nasičenih maščob in sladkorja ter problem ocvrte hrane. Da je bila ta že do zdaj na seznamu nepriporočljivih živil, je spomnil Ivan Eržen, strokovni direktor NIJZ in član strateškega sveta za prehrano. Povedal je, da bodo usmeritve za prehrano otrok v kratkem dopolnili s predlogi skupine recenzentov: »Neposredno bomo uskladili še odprta vprašanja. Prepričan sem, da bomo v kratkem prišli do konsenza.«

Eržen je dodal, da pričakujejo, da bi posodobljene smernice veljale že prihodnje šolsko leto, je pa opozoril, da bo poseben izziv implementacija, saj se pojavljajo logistične in organizacijske težave, tako zaradi infrastrukture kuhinj, zlasti pa zaradi pomanjkanja kadra, ki je slabo plačan.

Rastlinsko vprašanje

Na seji so poslušali tudi o tem, kakšna je praksa pri omogočanju rastlinskih obrokov v drugih državah. »Stališča bomo še usklajevali,« je dejala predsednica strateškega sveta. Predsednica razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Nataša Bratina, ki se je udeležila današnje seje, je po seji za Delo povedala, da pediatri veganske prehrane ne zagovarjajo: »Fidler Mis je izpostavila študije, ki kažejo, da je ta prehrana dobra, jaz pa tudi lahko pokažem raziskave, ki bodo dale resno opozorilo, da je treba pri teh otrocih strokovno nadzorovati rast in razvoj, da se hitro pojavijo škode za zdravje, kot so pomanjkanje vitaminov in slabša kostna gostota.« Poudarila je, da pediatri niso zgolj tisti, ki zdravijo bolne otroke, ampak skrbijo tudi za preventivo, in Slovenija v svetu velja za državo z enim najboljših preventivnih programov: »Ne bomo dovolili nobenih posegov v prehrano otrok, ki bi naredili kakršno koli zdravstveno škodo za otroke.«

Bratina je še dodala, da je treba pri smernicah upoštevati tudi praktične napotke: »Recenzenti recimo odsvetujejo ocvrto hrano. Tisti, ki veliko vstopajo v kuhinje, bodo rekli, oprostite, v javni prehrani uporabljamo konvektomate, kjer se tudi cvrtje pripravlja praktično brez olja.« Povedala je, da je treba spremembe uvajati premišljeno in da gre šolska prehrana že zdaj v pravo smer: »Naša raziskovalna skupina na kliniki je v raziskavi ugotovila, da so imeli otroci po desetih letih nižji holesterol in da se je trend naraščanja debelosti ustavil. Edino, kar bi lahko sprožilo ta trend, je bila sprememba prejšnjih prehranskih smernic, kjer so omejili maščobe v šolski prehrani in deloma sladkorje.«

Na to ves čas opozarja tudi predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan: »Prepričan sem, da so bile prehranske smernice že zdaj takšne, da je bila hrana lahko zdrava. Sprašujem se tudi, ali je bilo s strokovnjaki, ki so jih prej pisali, kaj narobe, da je treba vse še enkrat? Trdim, da imamo bistveno večje težave v šolstvu, kot je prehrana, ki je že zdaj zdrava.«