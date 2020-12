Premier Janša: Med prazniki se ne odpravljajte preko meje

Prehajanje občinskih in regijskih med praznikoma (predvidoma) dovoljeno

Semafor držav



Vlada je v sredo posodobila seznam t. i. zelenih držav, kateri državljani lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Na zelenem seznamu držav, ozemelj oz. delov držav so od sobote tako Grenlandija (Danska), finska administrativna enota Aland ter norveške administrativne enote Rogaland, Nordland, Trondelag in Troms og Finnmark. Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu, so po sredini seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje.



Na rdečem seznamu držav, katerih za državljane velja ob vstopu v Slovenijo karantena, ni sprememb pri tretjih državah. Med državami EU oz. schengenskega območja pa so na tem seznamu Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, posamezne administrativne enote Danske, Estonija, finska administrativna enota Uusimaa, večina administrativnih enot Francije, vse administrativne enote Grčije razen Južnoegejskih in Jonskih otokov. Na rdečem seznamu so tudi Hrvaška, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, Nizozemska, nekatere norveške administrativne enote Norveške, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, vse administrativne enote Španije razen Kanarskih otokov, Švedska, Švica, Vatikan in Združeno kraljestvo, so še sporočili iz Ukoma.

»Nekoliko ugodnejša epidemiološka slika v primerjavi s prejšnjim tednom ni posledica nekaterih začasnih predprazničnih sprostitev, temveč zapor v tednu dni prej. V dneh in tednih pred nami se na vsak način izognimo vseh tveganih stikov in stike nasploh omejimo na minimum,« je prebivalce v soboto dopoldan na twitterju pozval premier V soboto so v Sloveniji ob 2646 testih potrdili 884 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil tako 33,4 odstoten. V bolnišnicah so zdravili 1214 bolnikov s covidom-19, 201 je potreboval intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41. V soboto je umrlo 39 covidnih bolnikov, eden manj kot v petek.Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je bilo v petek 1351, kar je 43 manj, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je bila v 958, kar je devet manj kot dan prej. Vlada je v soboto sprejela načrt ukrepov, ki bo veljal v času prihajajočih praznikov . V primeru stabilne epidemiološke slike omejitev gibanja na občino oz. regijo za božič ne bo veljala, dovoljeno bo druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, družilo se bo lahko največ šest odraslih.Tak režim bi lahko ob stabilnih razmerah veljal tudi za silvestrovo. Prepoved druženja in zbiranja na javnih površinah ostaja v veljavi, tako bo tudi za silvestrovo. Med prazniki pa se znova oži dostopna ponudba blaga in storitev.Predsednik vlade je v nedeljo dopoldan pozval vse, naj v naslednjih tednih ne potujejo v tujino, ker je epidemiološka slika slaba. »Pogoji za vstop v Slovenijo (in večino drugih držav EU v soseščini) bodo med in po praznikih zaostreni. Ne odpravljate se preko meje,« je še zapisal Janša.Razmere na slovenskih mejnih prehodih so za razliko od sobote brez posebnosti, razen na Obrežju , kjer osebna vozila za izstop čakajo do pol ure.