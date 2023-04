Študentske organizacije s projektom spodbujanja zdravega prehranjevanja

Študentske organizacije so ob današnjem svetovnem dnevu zdravja ponovno začele projekt Jem zdravo, študiram s polno paro! Z njim želijo mlade spodbujati k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranjevanju, obenem pa naslavljajo prehransko draginjo, so danes sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).

Namen projekta je študentom na prijazen in predvsem bolj dostopen način približati zdrav način življenja in prehranjevanja ter dokazati, da lahko študenti uspešno usklajujejo študij z zdravim načinom življenja.

Nasveti in recepti za pripravo hitrih in zdravih obrokov

V okviru projekta bodo tako krovna študentska organizacija kot preostale organizacije po Sloveniji skozi vse leto izvajale različne aktivnosti. V sodelovanju s fakultetami s področja prehrane in dietetike bodo študentom nudile nasvete in recepte za pripravo hitrih in zdravih obrokov.

Pri tem bo še posebna skrb namenjena dostopnosti prehrane. »S projektom naslavljamo aktualno problematiko vse dražje hrane, ki ji tudi študenti ne moremo uiti,« je povedala predsednica ŠOS Marike Grubar.

Minister je na obljube študentom pozabil

»Glede na to, da sistem subvencionirane študentske prehrane nudi le en obrok na delovni dan, moramo študenti tudi drugače poskrbeti za zdravo in uravnoteženo prehrano. Zaradi pasivnosti pristojnega ministrstva, ki z le obljubljeno, a nerealizirano pripravo novih smernic še vedno ni naredilo prvih korakov k zagotavljanju bolj zdrave in kakovostne prehrane, smo se na tem področju aktivirale študentske organizacije. Kljub temu da je minister pozabil na svoje obljube študentom takoj, ko je višanje cen študentske prehrane izginilo z naslovnic medijev, pa pričakujemo, da bo tudi ministrstvo nemudoma pristopilo k pripravi omenjenih smernic ter zagotovilo sredstva za obljubljeno povišanje subvencij,« je dodala.

Na področju celostnega urejanja subvencionirane študentske prehrane bodo usmerjali pozornost v širitev sistema, kar bi v praksi pomenilo tudi zagotavljanje tovrstne prehrane za študente, ki bivajo ali študirajo zunaj večjih študijskih središč. »Na ta način bodo študentske organizacije s konstruktivnim pristopom aktivno zasledovale izboljšanje položaja študentov in nasprotovale vsem idejam o zmanjšanju dostopnosti do študentske prehrane, ki bi jih prinesla napovedana ukinitev obstoječega sistema in uvedba študentskih menz,« so še sporočili iz ŠOS.