Upokojenci želijo več, kot ponuja vlada

Napoved redne uskladitve pokojnin, ki naj bi bila, po zakonski formuli, predvidoma 4,9-odstotna, kar je med najvišjimi do zdaj, se Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) nikakor ne zdi zadostna.

Potem ko so se zadnje dni z zahtevami po zvišanju plač oglasili poklicni gasilci, policisti, vojaki, cariniki in včeraj še župani, ki želijo 30-odstotni dvig, so svoja pričakovanja do odločevalcev predstavili v Zdusu, ki je glas več kot 620.000 prejemnikov pokojnin. Njihova zahteva je, da naj bo februarska redna uskladitev 7,1-odstotna.

Posnetek novinarske konference Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) si lahko ogledate tukaj:

Nezadovoljstvo med člani je veliko, zaradi česar so v zadnjih mesecih na pristojne naslovili tri odprta pisma, na katera pa po njihovem mnenju niso dobili ustreznih odgovorov. S 4,9-odstotno uskladitvijo, ki v pokojninski blagajni pomeni 314 milijonov evrov na letni ravni, se bo zagotovljena pokojnina za polno dobo zvišala s sedanjih 653 evrov na 685, kar je 15 evrov manj od 700 evrov, obljubljenih v koalicijski pogodbi.

»Dovolj je šparanja na upokojencih,« je odločen Janez Sušnik, predsednik Zdusa.

Hkrati pa bo minimalna plača po novem 878 evrov neto, kar pa je več od prvotnih napovedi. Zato in zaradi vse hujše draginje so v Zdusu prepričani, da so z načrtovano uskladitvijo prikrajšani. Če bi jih vlada uslišala s 7,1-odstotnim dvigom, bi to pomenilo 454 milijonov evrov na letni ravni.