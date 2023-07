V času Golobove vlade več natoskeptikov

V nadaljevanju preberite:

Tik pred današnjim vrhom Nata v Vilni je bila objavljena raziskava javnega mnenja v državah članicah zavezništva, ki je pokazala, da Slovenija spada v skupino najbolj natoskeptičnih držav. Glede na lansko leto je v Sloveniji padla podpora Natu, povečevanju izdatkov za obrambo in oboroževanju ukrajinskih sil. Najbolj pa izstopa podatek, da poročanju slovenskih medijev o vojni v Ukrajini zaupa le 30 odstotkov slovenskih državljanov.

Tako kot lansko in predlansko leto je severnoatlantska zveza aprila in maja izvedla anketo o temeljnih vprašanjih, povezanih z zavezništvom, a je bila objavljena z zamudo – šele konec prejšnjega tedna. V Sloveniji se je v zadnjem letu še poglobil natoskepticizem, saj se Slovenija pri vseh vprašanjih uvršča v skupino držav, ki imajo največ zadržkov do zveze in njene politike do vojaškega konflikta v Ukrajini.

Šestdeset odstotkov podpore članstvu v zvezi je očitno stalnica že od referenduma o vstopu Slovenije v zavezništvo pred dvajsetimi leti, opaža obramboslovka s FDV dr. Jelena Juvan. »Glede na to, da imamo v vladni koaliciji politično stranko, ki je imela v svojem programu izstop iz Nata, so najnovejši rezultati tudi lažje razložljivi,« ocenjuje sogovornica in dodaja, da je zdaj Levica tudi vladna stranka, ki ima večji vpliv na obrambno politiko kot v času, ko je bila v opoziciji.