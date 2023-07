Golob in Plenkovič umikata arbitražo z dnevnega reda

Slovenija in Hrvaška bosta umaknili temo arbitraže s politične agende in s tem preprečili, da bi ta ovirala nadaljnje poglabljanje odnosov med državama, je med svojim prvim uradnim obiskom v Zagrebu poudaril predsednik vlade Robert Golob. Skupaj s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem sta oba potrdila dosedanji stališči svojih držav glede arbitražne razsodbe o meji in se zavzela za nadaljevanje neformalnih pogovorov o rešitvi tega ključnega odprtega dvostranskega vprašanja, a brez kakršnega koli jasnega časovnega okvira.

Izjave obeh voditeljev so potrdile napovedi, da poskušata državi odpreti novo poglavje v njunih odnosih in se pri tem osredotočati predvsem na krepitev gospodarskih, energetskih in prometnih vezi. »Mislim, da je prijateljstvo naših dveh narodov nekaj, o čemer ne rabimo govoriti. Se pa vedno znova pokaže takrat, ko imamo priložnost,« je poudaril Golob. »Imamo eno samo temo, ki nas je v preteklosti po nepotrebnem razdvajala, ki ji bomo pustili čas in jo umaknili iz dnevne politike. Verjamem, da bomo potem tudi lažje našli rešitev zanjo.«

Za Goloba in Plenkovića je to že tretje srečanje v tem mandatu. FOTO: Damjan Tadic/Cropix

Predsednik vlade je potrdil, da Slovenija še naprej ostaja zavezana arbitražni razsodbi o meji in njeni implementaciji. Gostitelj je, nasprotno, ponovil, da arbitraža za južno sosedo ne obstaja. »Na današnjem sestanku smo se seznanili s stališči Hrvaške in Slovenije,« je med novinarsko konferenco z Golobom dejal Plenkovič in potrdil pripravljenost, da državi »na strokovni ravni razpravljata o istem vprašanju, a iz dveh pogledov: iz slovenskega o implentaciji arbitraže ter iz hrvaškega o iskanju drugačne rešitve«.

Oba premiera sta se izognila dajanju kakršnih koli napovedi o tem, v kolikšnem času bi lahko takšen pristop prinesel rezultate. »Mogoče bodo ti pogovori dali rezultate čez 30 let,« je dejal Golob, rekoč, da je to na koncu nepomembno. »Pomembno je, da je [arbitraža], ki je tako zastrupljala in dominirala v odnosih med dvema prijateljskima državama, danes bila omenjena kot ena zgolj ena od tem, in ne glavna tema.«

»Niti Robert niti jaz nimava nobenih iluziij, da se lahko ta vprašanja rešijo čez noč s sestankom strokovnjakov,« je poudaril Plenković in nakazal, da bi lahko državi prvi preboj dosegli s prenehanjem izdajanja kazni ribičem, a je slovenski gost to možnost zavrnil, in sicer s pojasnilom, da je slovenska vlada »obvezana spoštovati trenutni pravni red«.

Odpiranje novega poglavja v odnosih sta voditelja med srečanjem na Banskih dvorih zaznamovala s podpisom dveh sporazumov: o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljive preskrbe s plinom ter o čezmejnem sodelovanju pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, na podlagi katerega bodo v bolnišnico v Izoli od zdaj prihajali tudi pacienti iz hrvaške Istre.