Vrhovni voditelj Irana: ZDA z napadi na jedrske objekte niso dosegle ničesar

Po 12-dnevni vojni med Iranom in Izraelom, ki je terjala več kot 600 iranskih življenj, se prebivalci Teherana počasi vračajo domov. Mesto je močno poškodovano, ljudje pa so kljub veselju ob vrnitvi polni negotovosti glede prihodnosti. Mnogi opisujejo travmatično izkušnjo bega, osamljenosti in stalnega strahu pred bombnimi napadi. Čeprav vlada premirje, ostaja vprašanje, ali bo mir zdržal, poroča Al Džazira.

Med drugim je Israel Katz, izraelski obrambni minister za izraelsko javno televizijo Kan dejal, da bi – če bi bilo to mogoče – med 12-dnevnim konfliktom s Teheranom ubili iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja. Po Katzovih besedah so izraelski operativci iskali Hameneja, a niso našli »operativne priložnosti« za izvedbo atentata. Ob tem so iranske oblasti opozorile, da bi Izrael lahko še vedno načrtoval umor Hameneja, kljub trenutno krhkemu premirju.

Še vedno se pojavljajo tudi vprašanja o tem, koliko jedrskih objektov oz. jedrskega programa je bilo v resnici uničenega. Katz je v intervjuju, ki ga povzema Al Džazira, dejal, da si »ne predstavlja scenarija, v katerem bi Iran lahko obnovil jedrske objekte«, ki so bili tarča napadov ZDA in Izraela. Dodal je, da so bile zmogljivosti Teherana za izdelavo jedrskega orožja v celoti uničene. Trumpova administracija vztraja pri trditvi, da so ameriški napadi uničili iranski jedrski program, a demokratski senator Chris Murphy je dejal, da zaupne obveščevalne informacije, predstavljene Kongresu, te trditve ne podpirajo, piše Al Džazira.

Vendar pa je Ajatola Hamenej v svojem prvem govoru po premirju dejal, da ameriški napadi »niso povzročili nobene pomembne škode« iranskemu jedrskemu programu. V prvem govoru po premirju je po BBC-ju je zagrozil z nadaljnjimi napadi, če bi bil Iran ponovno tarča.

Hamenej v četrtkovem video nagovoru zatrdil, da napadi niso dosegli ciljev in obtožil Trumpa pretiravanja. Dodal je: »Če pride do novega napada, bo cena za sovražnika visoka.«

Govor je potekal iz neznane lokacije – Hamenej je bil namreč zadnje dni izven javnosti, domnevno v zaklonišču. Iranske oblasti niso razkrile njegove trenutne lokacije, čeprav je neki visoki uradnik pred dnevi priznal, da je »na varnem mestu«, navaja BBC.

Vodja IAEA Rafael Grossi je v sredo dejal, da obstaja možnost, da je Iran pred napadi preusmeril večji del svojega obogatenega urana drugam.

Iran je sicer sprejel zakon, ki ukinja sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Zunanji minister Abbas Araghchi je potrdil, da je zakon po odobritvi parlamenta in Sveta varuhov zdaj uradno zavezujoč. Po njegovih besedah bo Iran z IAEA sodeloval na »nov način«. Predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ameriški in iranski predstavniki prihodnji teden razpravljali o iranskem jedrskem programu, kar pa je Iran zanikal, saj je, kot omenjeno, prekinil sodelovanje z IAEA. ZDA tako išče načine za diplomatsko rešitev. Poročila kažejo, da bi ZDA lahko ponudile Iranu finančne spodbude za civilni, a neobogatitveni jedrski program, kot del diplomatskih prizadevanj, da bi ga privabile nazaj za pogajalsko mizo. A iranski zunanji minister je zatrdil, da nobena srečanja z ZDA niso načrtovana.

Sanchez Izrael obtožil genocida v Gazi

Medtem ko so se napetosti med Izraelom in Iranom za zdaj (vsaj na videz) umirile, pa so razmere v Gazi še vedno katastrofalne. Kot navaja Al Džazira, je bilo po podatkih bolnišnic v Gazi v zadnjih 24 urah ubitih 72 ljudi, med njimi tudi zdravnik in njegova nečakinja. V zadnjih štirih tednih pa je bilo med tem, ko so čakali na humanitarno pomoč ubitih kar 549 Palestincev, še dobrih 4000 je bilo ranjenih. Španski premier Pedro Sánchez je Izrael obtožil genocida v Gazi in pozval EU k takojšnji prekinitvi sodelovanja z njim. Skliceval se je na poročilo EU, ki kaže na kršitve človekovih pravic. Gre za najostrejšo izjavo španske vlade doslej glede izraelskih napadov, ki so povzročili več kot 56.000 palestinskih smrti.

Medtem pa Združeni narodi opozarjajo na množično prisilno razseljevanje Palestincev na Zahodnem bregu. Izrael namerava porušiti stavbe v 13 skupnostih v Masafer Yatti, kar ogroža več kot 1.200 ljudi. Med 13. in 23. junijem so izraelske sile zasedle 240 palestinskih domov in jih uporabljale v vojaške namene. Poleg tega je bilo v begunskih taboriščih porušenih skoraj 100 objektov, v Vzhodnem Jeruzalemu pa več sto prebivalcem grozijo nove izselitve.