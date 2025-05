Kako bo Indija preštela svoje kaste

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje o kastah v Indiji sodi v vrh aktualnih tem, odkar je vlada premiera Narendre Modija sklenila vključiti v naslednji popis prebivalstva tudi podrobnosti o tem starodavnem sistemu družbene delitve. To bo prvi takšen popis po letu 1947, ko je Indija postala neodvisna država. Pred tem so tovrstni popis izvedli leta 1931 pod britansko kolonialno oblastjo. Takrat so zaznali obstoj več kot 4000 kast. Dolga tradicija je v vrh družbene hierarhije umeščala brahmine, med katere sodijo hinduistični duhovniki in intelektualci ter posamezniki s posebno duhovno avtoriteto. Na dnu so daliti, ki jih imenujejo tudi »nedotakljivi«.