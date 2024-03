Kolateralna žrtev spora med Pekingom in Washingtonom

V nadaljevanju preberite:

»V Hongkongu ne bo več demonstracij,« mi je dejal britanski poslovnež, ki že več let dela v tem mestu. »Da o neredih sploh ne govorim.« S temi besedami je pokomentiral nov zakon o nacionalni varnosti, ki ga je območni mini parlament v torek sprejel na izredno sklicani seji.

Namen tega zakona je namreč prav preprečitev novega vala neredov, kakršni so Hongkong preplavili leta 2019, predvsem pa prekinitev vseh kanalov zunanjih vplivov na nekdanjo britansko kolonijo in nato prek nje tudi na družbeno in politično stabilnost celotne Kitajske.