Konec zabave za Borisa Johnsona

Bodo ljudje spoštovali pravila in omejitve za preprečevanje širjenja okužb, če bodo imeli vtis, da se njihovi voditelji na ista pravila in omejitve požvižgajo? Na Otoku utegnejo v kratkem izvedeti odgovor na to vprašanje, in to samo zaradi ene ali več božičnih zabav, ki so se med lanskim lockdownom, ko je bilo druženje v Londonu prepovedano, dogajale v samem osrčju Westminstra.

Odgovor utegne biti še posebno kočljiv za vlado Borisa Johnsona, ki so jo razkritja postavila v resnično neugoden položaj.