»Ljubezen do človeštva brez ljubezni do učenja se sprevrže v neumnost. Ljubezen do inteligence brez ljubezni do učenja se sprevrže v lahkomiselnost. Ljubezen do viteštva brez ljubezni do učenja se sprevrže v banditizem. Ljubezen do iskrenosti brez ljubezni do učenja se sprevrže v brutalnost. Ljubezen do junaštva brez ljubezni do učenja se sprevrže v nasilje. Ljubezen do moči brez ljubezni do učenja pa se sprevrže v anarhijo.«