Na ozemlju, ki je zdaj pod nadzorom Hamasa, bi bila omejena palestinska oblast

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v četrtek zvečer razkril predloge za ureditev območja Gaze po koncu vojne med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Glede na načrte Izraela bi bila na ozemlju, ki je zdaj pod nadzorom Hamasa, po vojni omejena palestinska oblast, Izrael pa bi imel varnostni nadzor, poroča britanski BBC.

Galant je predlog predstavil novinarjem, še preden ga je predložil vojnemu kabinetu premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je v zadnjem času močno razdeljen glede prihodnje ureditve palestinske enklave po vojni. Nekateri skrajno desni člane vlade predlagajo preselitev Palestincev z območja in vzpostavitev judovskih naselij na tem ozemlju. Netanjahu o načrtih za Gazo po vojni doslej ni govoril v javnosti.

Pomembna vloga Egipta

Glede na predlog Galanta bi Izrael obdržal varnostni nadzor nad območjem Gaze. Obnovo enklave, uničene v izraelskih napadih, bi prevzele mednarodne sile. Pomembno vlogo bi imel tudi Egipt, a je minister ni opredelil. Za upravljanje z ozemljem pa bi bili odgovorni Palestinci.

»Prebivalci Gaze so Palestinci, zato bodo območje upravljali palestinski organi, pod pogojem, da ne bo sovražnih dejanj ali groženj proti Izraelu,« je poudaril Galant.

V skladu z načrtom se bo vojna na tem ozemlju nadaljevala, dokler Izrael ne bo zagotovil vrnitve talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra, in uničil vojaških in upravnih zmogljivosti skrajnega gibanja.

Načrte je minister razkril na predvečer potovanja ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna, ki se na Bližnji vzhod vrača že četrtič, odkar je 7. oktobra napad Hamasa sprožil vojno v Gazi.

Vprašanja o prihodnosti tega ozemlja so v ospredju številnih pozivov k prekinitvi ognja, saj število žrtev med civilisti narašča, Združeni narodi pa opozarjajo na humanitarno krizo, zaradi katere je več sto tisoč ljudi razseljenih in se soočajo z lakoto in boleznimi.

Medtem se v Gazi nadaljuje izraelska operacija proti Hamasu. V njej je bilo po navedbah ministrstva za zdravje v enklavi v zadnjih 24 urah ubitih več deset ljudi.