Papež Frančišek je snel rokavice

Ko se je v nedeljo proti večeru vračal iz Afrike v Rim, je papež Frančišek odločno in brez ovinkarjenja, tudi brez običajnih ovinkov ali teoloških fraz spregovoril o stanju duha za vatikanskim obzidjem. Najbolj odmevne so bile besede o tem, kako kurijska desnica obračunava z njim, papežem, na način, ki nikakor ne pritiče duhovnikom, Cerkvi. Vse je padlo na raven nizkotnih partijskih obračunov. Benediktovo smrt so instrumentarizirali, vodo poskušajo speljati na svoj mlin, o svojih srditih nasprotnikih pove papež Bergoglio. O svetu je posvaril, da je zlasti po ruski agresiji na Ukrajino že v vojni. Tudi o Afriki je pojasnil, da se zlo nasilja vedno znova začenja pri trgovcih z orožjem in pri oborožitveni industriji, ki je doma v razvitem svetu.