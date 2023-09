Poljska uvaja nadzor na meji s Slovaško

Poljska vlada bo zaradi vse močnejšega migracijskega vala uvedla nadzor na meji s Slovaško, je danes sporočil premier Mateusz Morawiecki. Kot je dejal, bodo na poljsko-slovaški meji uvedli nadzor vozil, da bi migrantom preprečili prečkanje Poljske na poti v Nemčijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poljski premier je sporočil, da je notranjemu ministru naročil, naj na poljsko-slovaški meji uvede mejni nadzor, ki bo vključeval minibuse, kombije, osebna vozila in avtobuse, za katere obstaja sum, da prevažajo migrante, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Kot je dejal na predvolilnem shodu v Krasniku na vzhodu Poljske, se je vlada za to odločila, »da nam nihče ne more očitati, da je tam meja prepustna«. Opozoril je, da migranti nezakonito vstopajo na Poljsko po t. i. balkanski poti prek Madžarske in Slovaške, ki sta tako kot Poljska del schengenskega območja.

Število migrantov na nemško poljski meji narašča, obe državi napovedujeta strožji nadzor na mejah. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Mueller je že pred tem zaradi okrepljenega migrantskega pritiska napovedal možnost okrepitve mejnega nadzora na meji s Slovaško. Kot je dejal, sta Poljska in Slovaška tranzitni državi, cilj migrantov pa je Nemčija.

Na Poljskem bodo 15. oktobra potekale parlamentarne volitve, vladajoča stranka Zakon in pravičnost pa je svojo volilno kampanjo utemeljila na boju proti nezakonitim migracijam.

Opuščen kraj za počitek. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Zaradi povečanega števila migrantov je nedavno tudi nemška notranja ministrica Nancy Faeser napovedala vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko. Berlin preučuje tudi druge ukrepe, ki bi preprečili tihotapljenje in trgovino z ljudmi. Strožji nadzor je v soboto podprl tudi nemški kancler Olaf Scholz.