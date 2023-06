Putina napada pošast, ki jo je ustvaril sam

V nadaljevanju preberite:

Za zunanje ministre Evropske unije je bilo redno zasedanje v Luxembourgu prva priložnost za analizo položaja po vstaji ruskih plačancev pod vodstvom Jevgenija Prigožina. Skupna ocena je bila, da je predsednik Vladimir Putin oslabljen in da lahko v Rusiji pričakujemo nove pretrese.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je prepričana, da bitka v Moskvi še ni končana. Vojna proti Ukrajini naj bi imela usoden vpliv na Putinov sistem oblasti. Najbolj nemirni so v baltiških državah. Vodja litovske diplomacije Gabrielius Landsbergis je opozoril, da bi morali narediti načrte za države, ki mejijo z Rusijo in Belorusijo, so pa še posebno ogrožene