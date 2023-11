Rusija je prepovedala »ekstremistično« gibanje LGBT

Rusko vrhovno sodišče je danes ugodilo predlogu ruskega pravosodnega ministrstva in odločilo, da je »mednarodno javno gibanje LGBT« ekstremistično. Ob tem je prepovedalo vse njegove aktivnosti v Rusiji. Odredba je pričela veljati takoj, vendar za zdaj ni jasno, kakšne posledice bo to imelo za geje, lezbijke, biseksualce, transeksualce in druge pripadnike skupnosti v državi.

Sodišče ob tem ni navedlo, kako točno bo sodba vplivala na pripadnike gibanja in z njim povezane organizacije, kot tudi ne, koga oblasti sploh štejejo za del gibanja, ki kot pravni subjekt sploh ne obstaja. Ne glede na to bi prepoved lahko predpostavljala večletno zaporno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Mislim, da bo to pomenilo, da bo vsakdo, ki ga država šteje za aktivista LGBT, lahko dobil dolgo zaporno kazen zaradi 'sodelovanja v ekstremistični organizaciji',« je pojasnil občinski svetnik v Sankt Peterburgu Sergej Trošin, ki se je lani razkril kot gej. Dodal je, da med pripadniki skupnosti vlada panika, zaradi česar se izseljujejo. »Dejanska beseda, ki jo uporabljamo, je evakuacija. Evakuirati se moramo iz lastne države. To je grozno,« je poudaril.

Ruske nevladne organizacije, vključno s skupino za pravice transspolnih oseb Center T, pa so sporočile, da bodo objavile varnostne smernice za pripadnike skupnosti. Direktor Centra T Yan Dvorkin, ki živi v tujini, je sodni postopek označil za »novo najnižjo točko norosti« ruskih oblasti. »Izgubljajo vojno. Zaradi tega so ljudje zelo razočarani in nezadovoljni z vlado. To jezo je zelo lahko izliti na LGBT ljudi,« je ocenil.

Poslanec dume Vitalij Milonov iz vrsti vladajoče Enotne Rusije, znan po svojih homofobnih stališčih, je za britanski BBC dejal, da se prepoved »ne nanaša na spolne manjšine ali zasebno življenje posameznikov«. »Gre bolj za politično agendo, ki jo razglaša to mednarodno gibanje LGBT,« je dejal. Po njegovih besedah gibanje deluje kot politična sila s svojimi cilji, ki pa so v nasprotju z rusko ustavo.

Od začetka ruske ofenzive na Ukrajino, ki jo Moskva pogosto prikazuje kot nujen boj proti zahodnim liberalnim vrednotam, je Rusija okrepila pritisk na skupnost LGBT. Julija je denimo duma prepovedala zdravstvene posege in upravne postopke, ki omogočajo spremembo spola.