Šest let in pol zapora za novinarko Radia svobodna Evropa

Rusko sodišče je ameriško-rusko novinarko Alsu Kurmaševo, ki dela za Radio svobodna Evropa/Radio svoboda (RFE/RL), obsodilo na šest let in pol zapora zaradi kršenja zakonov o vojaški cenzuri, je danes sporočila tiskovna predstavnica sodišča. Do sodbe je bil kritičen predsednik RFE/RLS Stephen Capus in jo označil za posmeh pravici.

»V petek je bila Alsu Kurmaševa obsojena. Šest let in šest mesecev,« je povedala tiskovna predstavnica vrhovnega sodišča Tatarstana Natalija Loseva. Na spletni strani sodišča sicer piše le, da je bila novinarka v obravnavi spoznana za krivo, podrobnosti o kazni pa niso navedene.

Kurmaševo, urednico RFE/RL v Pragi, so aretirali lani, ko je obiskala Rusijo zaradi nujnih družinskih razlogov. Zasegli so ji tako ruski kot ameriški potni list ker ni prijavila dvojnega državljanstva ter jo obtožili, da se ni prijavila kot tuja agentka in da je kršila pravila poročanja o vojni v Ukrajini.

Novinarka je namreč leta 2022 izdala knjigo z naslovom Saying No to War, v kateri so zbrani intervjuji in zgodbe Rusov, ki nasprotujejo invaziji na Ukrajino.

Do obsodbe novinarke je bil kritičen predsednik RFE/RL Stephen Capus. »Pravično bi bilo, da ruski ugrabitelji Alsu nemudoma izpustijo iz zapora. Za to ameriško državljanko, našo drago sodelavko, je skrajni čas, da se ponovno združi s svojo ljubečo družino,« je dodal.

47-letna Kurmaševa je bila sicer obsojena v petek, prav na dan, ko je rusko sodišče na 16 let zapora zaradi vohunjenja obsodilo ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.