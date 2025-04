Trump z odpustki za avtomobile, aluminij in jeklo, a v spor z Jeffom Bezosom

Trumpova administracija se je odločila, da bo odpravila na zadnje uvedene carine za uvoz avtomobilsko industrijo. Proizvajalci, kot so Ford, General Motors in Stellantis, so se pritoževali, da so visoke carine na uvožene avtomobile in avtomobilske dele, vključno z jeklom in aluminijem, močno povečale stroške proizvodnje in ogrozilo njihovo finančno stabilnost in konkurenčnost.

Howard Lutnick, minister za trgovino, je poudaril, da je odločitev o odpravi dela carin rezultat neposrednih pogovorov z domačimi proizvajalci avtomobilov, ki so bili v »stalnem stiku« z administracijo, poroča New York Times.

Izvršni ukaz, ki ga je podpisal predsednik Trump, vključuje odpravo dodatnih tarif na jeklo in aluminij za avtomobilske proizvajalce. Poleg tega bodo proizvajalci avtomobilov za eno leto oproščeni plačila carin na uvožene avtomobilske dele do 15 odstotkov vrednosti avtomobila. Ta oprostitev bo v drugem letu znižana na 10 odstotkov, v tretjem letu pa bo popolnoma odpravljena.

Poleg tega, avtomobili in njihovi sestavni deli ne bi bili več predmet 25-odstotnih dajatev na kanadsko in mehiško blago, 25-odstotnimi dajatvami na jeklo in aluminij ter 10-odstotnimi carinami, ki veljajo za večino drugih držav, piše Reuters. Proizvajalci avtomobilov bodo tako plačali ali carino na vozila ali carine na jeklo in aluminij – kar bo pač višje, je za Reuters pojasnil eden izmed ameriških uradnikov. Olajšave ne bodo veljale za kitajske dele, ki bodo še naprej predmet najnovejših Trumpovih carin v višini vsaj 145 odstotkov.

Reakcije avtomobilskih proizvajalcev so večinoma pozitivne. Mary T. Barra, izvršna direktorica General Motors, je za New York Times izrazila hvaležnost za »produktivne pogovore s predsednikom in njegovo administracijo«. John Elkann, predsednik podjetja Stellantis, je prav tako pozdravil ukrepe in nadaljnje sodelovanje z ameriško administracijo za krepitev konkurenčne ameriške avtomobilske industrije.

The photo taken on April 27, 2025 shows BYD electric cars waiting to be loaded to the automobile carrier BYD "Shenzhen", which will sail to Brazil from the Taicang Port in Suzhou, in China’s eastern Jiangsu province. (Photo by AFP)/China OUT Foto Str Afp

Kljub temu so analitiki opozorili, da bodo proizvajalci avtomobilov zaradi carin še vedno soočeni z znatnimi finančnimi izzivi. Barclays analitiki so izračunali, da bi lahko avtomobil v vrednosti 50.000 dolarjev vseboval dele v vrednosti 1.875 dolarjev, ki ne bi bili predmet tarif. Kot navaja Reuters, bi to v praksi pomenilo, da bi lahko proizvajalci avtomobilov uvažali dele brez carin v vrednosti približno 3,75 odstotkov prodajne cene doma proizvedenih avtomobilov v prvem letu in 2,5 odstotka v drugem letu. Ta ugodnost, ki velja za nazaj od 3. aprila, se bo v tretjem letu postopoma ukinila, da bi podjetja spodbudili k selitvi proizvodnje v ZDA.

Dolgoročni vpliv na avtomobilsko industrijo ostaja negotov. Čeprav je znižanje carin prineslo nekaj olajšanja, analitiki opozarjajo, da bodo cene avtomobilov v ZDA še naprej naraščale, kar bi lahko negativno vplivalo na prodajo in finančno stabilnost industrije.

Kitajska oblikovala seznam ameriških izdelkov, ki bodo oproščeni 125-odstotnih carin Kitajska je oblikovala t. i. "beli seznam" ameriških izdelkov, ki bodo izvzeti iz carin v višini 125 odstotkov, o tem pa naj bi neposredno obveščala podjetja, poroča Reuters. Gre za ukrep, s katerim želi Peking omiliti vpliv trgovinske vojne z ZDA, pri tem pa ohranjati trdo javno retoriko. Na seznamu naj bi bili že nekateri izdelki, kot so določena zdravila, mikročipi in letalski motorji. Kitajske oblasti naj bi podjetja pozvale, naj identificirajo ključne izdelke, ki jih potrebujejo brez carinskih obremenitev. Podjetjem se o seznamu ne sporoča javno, temveč jih posamezno kontaktirajo lokalne oblasti. Primer takega primera je ameriško farmacevtsko podjetje, ki posluje na Kitajskem in je v ponedeljek prejelo obvestilo od oblasti v Šanghaju. Reuters poroča tudi, da je Kitajska že oprostila carin za uvoz etana iz ZDA, saj so ZDA edini dobavitelj. Poleg tega kitajske oblasti izvajajo ankete med podjetji, da bi ocenile gospodarsko škodo zaradi trgovinske vojne — tudi v Xiamenu so v ta namen podjetjem razposlali vprašalnike. V anketah sodelujejo predvsem tekstilna in polprevodniška podjetja. Medtem ameriški predsednik Donald Trump meni, da je sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko blizu, a dodaja: »Dogovor bo pošten.«

Spor med Belo hišo in Amazonom

Spor med Belo hišo in Amazonom je izbruhnil zaradi poročil, da naj bi imel Amazon na svoji spletni strani v načrtu prikazovanje stroškov carin. Poročilo, ki ga je prvi objavil Punchbowl News, je trdilo, da bo Amazon kmalu začel prikazovati, kolikšen del cene izdelka izhaja iz novih carin, kar bi ameriškim potrošnikom jasno pokazalo, kako Trumpove carine vplivajo na njihove proračune. Trump naj bi bil po poročanju ameriških medijev razjarjen in je po telefonu poklical ustanovitelja Amazona, Jeffa Bezosa. Po klicu naj bi Trump izjavil, da je bil Bezos »zelo prijazen« in da je »hitro rešil problem«.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je potezo označila za »sovražno in politično dejanje« ter dodala, da bi moral Amazon prikazovati tudi zvišanje cen zaradi inflacije v času predsedovanja Joeja Bidna. Amazon je zanikal, da bi kdaj načrtoval prikazovanje stroškov carin na svoji glavni spletni strani, čeprav je priznal, da je razmišljal o tem za svojo podružnično spletno stran Haul, ki prodaja izdelke pod 20 dolarjev. »To ni bilo nikoli odobreno in se ne bo zgodilo,« je dejal tiskovni predstavnik Amazona.

Vodja manjšine v senatu, Chuck Schumer, je pozval druga podjetja, naj sledijo temu zgledu in potrošnikom pokažejo, kako carine vplivajo na njihove finance. Republikanka Marjorie Taylor Greene, ki je sprva kritizirala potezo, je nato dejala, da bi ta pomagala potrošnikom lažje prepoznati, kateri izdelki so uvoženi iz tujine, in jim omogočila nakup ameriških izdelkov.

Spor je dodatno zaostril odnose med Trumpom in Bezosom. Čeprav je Bezos v preteklosti poskušal vzpostaviti boljše odnose z administracijo in za Trumpovo inavguracijo doniral milijon dolarjev, je zaradi izgube 30 milijard dolarjev neto vrednosti kot posledice Trumpovih ukrepov zagotovo vsaj razočaran.