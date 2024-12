V nesreči plovila z migranti pri Maroku umrlo 69 ljudi

V maroških vodah je 19. decembra potonil čoln z migranti, ki je bilo namenjen v Španijo, so v četrtek sporočile malijske oblasti. Na krovu plovila je bilo okoli 80 migrantov, enajst so jih rešili, najmanj 69 ljudi pa je umrlo, poroča britanski BBC.

Na tisoče migrantov vsako leto poskuša doseči obale Evrope. Po podatkih španske nevladne organizacije Caminando Fronteras je od 1. januarja do 5. decembra letos med potjo po morju proti Španiji umrlo oziroma izginilo najmanj 10.457 migrantov. To predstavlja več kot 50-odsotno povišanje v primerjavi z lanskim letom in gre za največje število žrtev od leta 2007, ko je organizacija začela voditi evidenco.

Za porast števila žrtev Caminando Fronteras krivi uporabo slabih čolnov in nevarnih poti ter pomanjkanje sredstev za reševanje.

»Te številke so dokaz globokega neuspeha sistemov reševanja in zaščite. Več kot 10.400 mrtvih ali pogrešanih v enem letu je nesprejemljiva tragedija,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala ustanoviteljica organizacije Helena Maleno.

Migracijska pot, ki se razteza od atlantskih obal Mavretanije in Maroka do Španije, velja za eno najnevarnejših na svetu. Veliko ljudi, ki se odpravi na to nevarno pot, prihaja iz podsaharske Afrike, od koder bežijo pred revščino in konflikti v svojih državah.