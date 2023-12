V Srbiji ponovno glasovanje na 35 voliščih, v Beogradu protesti

V Srbiji bodo danes ponovili glasovanje na 35 voliščih, kar pa ne bo vplivalo na izid volitev, na katerih je 17. decembra zmagala vladajoča SNS. Opozicija, ki glasovanje bojkotira, bo na protestu pobude Proglas v Beogradu opoldne znova zahtevala razveljavitev volitev zaradi nepravilnosti. Pridružili se jim bodo tudi študenti in dijaki.

Pobuda Proglas, ki jo je z namenom spodbujanja čim večje volilne udeležbe v začetku novembra zagnala skupina srbskih intelektualcev, je k današnjemu protestu v središču prestolnice pozvala prvič po volitvah.

Neformalna skupina študentov in dijakov Borba se bo protestom pridružila ob koncu 24-urne blokade ministrstva za državno upravo in javno samoupravo. Študenti od ministrstva že dneve zahtevajo vpogled v volilne imenike zaradi suma o na tisoče vpisanih t. i. fantomskih volivcev ter razveljavitev volitev na vseh ravneh ob prehodnem ponovnem pregledu skupnega volilnega imenika.

Na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, ki so potekale tudi v Beogradu, ter pokrajinskih volitvah v Vojvodini je slavila vladajoča Srbska napredna stranka (SNS). Domači in tuji opazovalci so poročali o številnih nepravilnostih, med drugim o skupinskem glasovanju in kršitvah tajnosti glasovanja, kot sporno pa so izpostavili tudi vlogo srbskega predsednika in donedavnega vodje SNS Aleksandra Vučića med kampanjo.

SNS je na parlamentarnih volitvah osvojila skoraj 47 odstotkov glasov, kar ji zagotavlja absolutno večino v skupščini. Tesno je zmagala tudi v Beogradu, kjer pa ji opozicija na čelu z največjo opozicijsko koalicijo Srbija proti nasilju (SPN), v kateri so levo-liberalne stranke in stranke centra, očita volilno krajo. Današnje ponovljeno glasovanje SPN bojkotira, saj meni, da ne bo popravilo krivic z volitev 17. decembra.

Študenti so blokirali ulice Beograda. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ponovne volitve na 35 voliščih

Srbska državna volilna komisija (RIK) se je za ponovitev volitev na 35 od okoli 8000 volišč sicer odločila, ker rezultatov glasovanja niso mogli ugotoviti ali pa je bilo razveljavljeno. Na volišča so znova pozvali več kot 19.500 volivcev.

SPN od dneva po volitvah zaradi nepravilnosti vsak dan organizira proteste v Beogradu pred sedežem RIK z zahtevo po razveljavitvi volitev na vseh ravneh. V zahtevah so se ji pridružile tudi nekatere desne opozicijske stranke. Vidna predstavnica SPN Marinika Tepić od takrat tudi gladovno stavka. Pri gladovni stavki se ji je kasneje pridružilo več opozicijskih politikov, a so jo nekateri medtem že končali.

Vučić zavrača kritike o nepravilnostih, na proteste opozicije pa se je odzval z besedami, da ne bo dopustil, da protestniki ukradejo voljo ljudstva. Napovedal je že, da bo RIK po ponovljenem glasovanju razglasil končne rezultate volitev in da bo januarja ustanovno zasedanje novega sklica srbske skupščine.