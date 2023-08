V vrhu azijsko-pacifiška naveza

V nadaljevanju preberite:

Koliko so države privlačne za offshore storitve oziroma kako hitro jim uspe v odgovor na spreminjajoče se zahteve trga in tehnološke motnje prekvalificirati in prerazporediti delovno silo? Po indeksu lokacije globalnih storitev svetovalnega podjetja Kearney so pri tem najuspešnejše Indija, Kitajska in Malezija, najmanj Libanon, Oman in Kuvajt, Slovenija pa je med 78 državami na 64. mestu.

Letošnji Kearneyjev indeks lokacije globalnih storitev zajema 78 držav in jih razvršča po 52 merilih, osredotoča pa se na štiri vidike: na finančno privlačnost, usposobljenost in razpoložljivost ljudi, na poslovno okolje kot skupek političnega okolja ter gospodarskih, regulativnih in kulturnih vidikov, ki olajšujejo poslovanje, in na digitalno resonanco; ta zajema digitalne spretnosti delovne sile in digitalne proizvode poslovne dejavnosti. Kot navajajo v podjetju, so države, ki so jih vključili v indeks, izbrali na podlagi odgovorov podjetij, trenutne dejavnosti oddaljenih storitev in vladnih pobud za promocijo sektorja.