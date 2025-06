Vučić po več kot desetletju obiskal Ukrajino. Ali Srbija obrača hrbet Rusiji?

V ukrajinskem pristaniškem mestu Odesa danes poteka vrh Ukrajina–jugovzhodna Evropa, ki se ga je nepričakovano udeležil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot poroča agencija Reuters, gre za njegov prvi obisk v Ukrajini v dvanajstih letih, odkar je na oblasti. Po mnenju virov, ki jih navaja Euronews, ta poteza signalizira morebitno »preusmeritev Srbije k stališčem Evropske unije glede vojne v Ukrajini«. Na srečanju je prisotna tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Da bo srbski predsednik odpotoval v Odeso, je dolgo veljalo za skrivnost. Kot poudarja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform, je Vučićev urad novico potrdil šele, ko je bil predsednik že na poti na enodnevni obisk. Na vrhu, kjer so se zbrali voditelji in visoki predstavniki dvanajstih držav, je sicer v ospredju pogovorov nadaljevanje ruske vojne proti Ukrajini in iskanje rešitev za zagotovitev suverenosti napadene države.

Ker predsednik Vučić ne skriva svojih dobrih odnosov z Moskvo, njegov obisk v Ukrajini velja za veliko presenečenje. Ta poteza je še toliko bolj nepričakovana, ker prihaja le nekaj tednov po tem, ko so se odnosi med Beogradom in Moskvo nekoliko ohladili. Konec maja je namreč, kot poroča Reuters, ruska zunanja obveščevalna služba SVR obtožila srbski politični vrh, da srbska obrambna podjetja prek posrednikov prodajajo orožje in strelivo Ukrajini. Vučić je takrat te obtožbe ostro zanikal.

Ker predsednik Vučić ne skriva svojih dobrih odnosov z Moskvo, njegov obisk v Ukrajini velja za veliko presenečenje. FOTO: Alexander Zemlianichenko/Reuters

Srbija si sicer prizadeva za članstvo v Evropski uniji, a hkrati ohranja tesne vezi z Rusijo, ki je njena tradicionalna zaveznica in glavna dobaviteljica zemeljskega plina. Reuters ob tem izpostavlja, da je edina srbska rafinerija nafte v večinski lasti ruskih podjetij Gazprom in Gazprom Neft. Čeprav se Beograd ni pridružil zahodnim sankcijam proti Rusiji, je v Združenih narodih obsodil rusko politiko in podprl ozemeljsko celovitost Ukrajine, kar navajata tako Reuters kot Ukrinform.

Vučić in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta se sicer do sedaj srečala že najmanj trikrat ob robu različnih mednarodnih konferenc. Za zdaj pa ostaja nejasno, ali je današnji obisk v Odesi, mestu, ki je bilo nedavno tarča hudih ruskih napadov, posledica ohlajanja odnosov med Srbijo in Rusijo ali pa gre za pragmatično potezo v luči srbskih prizadevanj za vstop v EU.