Zdravila za novoletno darilo staršem

V nadaljevanju preberite:

Problem je v tem, da Kitajci bolj verjamejo tistemu, kar objavlja podjetje Airfinity iz Velike Britanije, kot lastni vladi. Airfinity je izdelal računalniški model, na podlagi katerega je ocenil, kako se bo pandemija gibala v času, ko bo velik del kitajskega prebivalstva na poti. »V našem obnovljenem modelu bi lahko število primerov doseglo vrhunec s 4,8 milijona okužbami na dan in 62 milijoni primerov okužbe, predvidenih od 13. do 27. januarja, nato bo začelo padati,« piše v poročilu tega podjetja.

Posebno vznemirjenje je povzročilo dejstvo, da je Airfinity napovedal, da bo vrhunec števila okužb med novoletnimi prazniki vsak dan zahteval 36.000 smrtnih žrtev, kar je bistveno več od prvotne napovedi, po kateri naj bi za covidom-19 umrlo 25.000 ljudi na dan. Kot je pojasnjeno v poročilu, so to oceno spremenili na podlagi povečanega pritiska na bolnišnice in krematorije, ki ne le da delajo dan in noč, temveč tudi dodajajo nove peči, hkrati pa obnavljajo stare, da bi zaradi čedalje več preminulih povečali zmogljivosti.