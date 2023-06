Prelepi, da bi bili resnični

V nadaljevanju preberite:

Če s(m)o se nekoč primerjali s popolnimi podobami zvezdnic in zvezdnikov v revijah in na televiziji, pa imajo mlajše generacije z internetom, pametnimi telefoni in omrežji še več podob, po katerih hlepijo. Ko so se pojavili prvi filtri na družbenih omrežjih, so bili ti predvsem zabavni, ko smo si lahko nadeli živalska ušesa, nekaj bleščic in velike oči. A kmalu se je izkazalo, da je njihov vpliv globlji. Še posebej mlada dekleta si želijo postati filtrirana podoba samih sebe z gladko kožo brez kakršnekoli nepravilnosti, ožjim nosom in polnejšimi ustnicami.

Tiktok je pred kratkim predstavil filter, podkrepljen z umetno inteligenco (imenovan bold glamour), ki je v primerjavi s predhodnimi filtri še bolj skrb vzbujajoč. Omogoča namreč tudi snemanje videov, prav tako lahko obraz premikamo, mrščimo čelo, pa je vse še vedno videti precej resnično. Z uporabo tega filtra je zlahka vsak videti kot fotomodel.