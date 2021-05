Aplikacije namesto osebnih trenerjev in zakaj to ni dobro

Aplikacija ne gleda v oči

Številne mobilne aplikacije, ki sledijo našim korakom in aktivnostim so že nadomestile premnoge osebne trenerje, ki trening personalizirajo in ga prilagodijo vašim zmožnostim. Nekaj kar aplikacije na vašem pametnjakoviču ne morejo storiti.Časi, ko smo na medmrežju zasledili vadbeni načrt, ki naj bi ugajal prav vsem in se ga držali kot pijanec plota, so davno mimo. Aplikacije vseh največjih proizvajalcev športne opreme nam obljubljajo vadbene načrte sestavljene samo za nas, ti pa se ob doseganju ciljev prilagajajo našim rezultatom. So odlično motivacijsko sredstvo in fantastičen način, da vadbo približamo milijonom ljudem po svetu. A osebni trenerji stare šole vseeno ponujajo več.Prvič, poglejmo kako najpopularnejše fitnes aplikacije delujejo. Na začetku vas povprašajo po vaših ciljih in osebnih telesnih podatkih. Višina, teža, obseg, razpoložljivost, dosegljivost in prehrana. Na podlagi teh informacij bo aplikacija ustvarila vaš vadbeni načrt. Ko vnašate vaše rezultate, ki ste jih dosegli na zadnjem teku ali fitnes vadbi, aplikacija to uporabi za načrtovanje naslednje vadbe. Če si vzamete prost teden, se bo aplikacija naravnala na prvotne informacije in s treningom boste začeli znova. Mesečni vadbeni načrti so znotraj aplikacij na voljo zastonj ali vse do 15 evrov mesečno.Ena izmed prednosti aplikacij je, da imate načrt treninga na dosegu prstov, obenem pa poskrbijo, da si trening lažje vizualiziramo. Čeprav imajo aplikacije veliko prednosti, pa smo mnenja, da niso dorasle osebnim trenerjem v lokalni telovadnici. Z aplikacijo, na primer runcoach v vsak dom prinašamo svetovno priznanega trenerja, a če imate v vaši telovadnici nekoga, ki premore dovolj znanja, se ne bomo trudili dokazati, da ga lahko premagamo.je vrhunski trener triatlona in ustanovitelj podjetja Purplepatch Fitness, ki omogoča uporabnikom tako spletno kot tudi osebno pomoč pri treningu. Programi vadbe pri podjetju so sestavljeni za vsakega posebej, a zato je tudi cena primerna – 170 evrov na mesec. Kot pravi Dixon, so treningi sestavljeni iz dveh delov. Prvi je program sam po sebi, drugi del pa obsega rezultate posameznika in prilagajanje nanje. »Drugi del je najpomembnejši ker se vsakega uporabnika lotimo posamezno, se ukvarjamo z njegovimi rezultati, jih primerjamo in trening prilagajamo.Ob številnih prednostih aplikacij v vlogi osebnih trenerjev, pa ob analiziranju podatkov in poteka treninga naletimo na velike pomanjkljivosti. Primer: športnik se med intervalnim treningom začne počutiti slabo in ne dosega ciljev, ki jih je zastavila aplikacija. Osebni trener bi intervalni trening skrajšal, prilagodil ali zaustavil. Vaša aplikacija vas ne more pogledati v oči in ugotoviti kakšno je vaše počutje. Z nedoseganjem ciljev zastavljenih na aplikaciji pa se lahko počutimo krive in s tem izgubimo motivacijo za naslednje vadbe.Cene aplikacij, ki so trenutno na trgu, so nepremagljive, obenem pa je za nekoga, ki nima veliko časa težko najti trenerja, ki bo sledil natrpanemu urniku in si točno ob določeni uri in dnevu vzel čas za vas. Tehnologija se razvija in tako bo tudi v prihodnosti, zato lahko na tem področju pričakujemo ogromne premike v pravo smer.»Navdušeni smo nad možnostmi, ki se nam ponujajo z vgrajenimi senzorji v športnih oblačilih,« pravi Dixon. »Zaenkrat smo na začetku te poti.«