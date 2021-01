Brezalkoholno pivo in šport in podobne stvari

Ali je brezalkoholno pivo dobro za regeneracijo?

Ali so banane primerno okrepčilo med tekaškim tekmovanjem?

Ali naj za Ironman jem prehrano z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov?

Ali lahko vnašam preveč tekočine?

Ali moram trenirati v območju izgorevanja maščob, da maščobo tudi izgubim?

Pri Švicarskem Datasport so objavili zapis, povzet po Švicarskem združenju za športno prehrano (Swiss Sports Nutrition Society) avtoriceNaslov zapisa je manj zanimiv od odgovorov. Kakšen je? Pet odgovorov: zanimiva dejstva s področja športne prehrane.Medtem ko ogljikovi hidrati, voda in elektroliti v brezalkoholnem pivu zagotavljajo več hranilnih snovi, ki dopolnjujejo naše energijske zaloge in vodno ravnovesje, pa manjka beljakovin, ki so ključno hranilo za regeneracijo. Da bi zagotovili optimalno regeneracijo, moramo vključiti tudi vir beljakovin.Zaključek: pitje brezalkoholnega piva znova in znova po napornem ali dolgem treningu ne bo škodilo, če boste v prehrano zagotovo vključili dodaten vir beljakovin.Zaradi prerazporeditve krvnega obtoka v telesu je prebava med intenzivnimi tekaškimi tekmovanji otežena in pogosto se pojavijo težave s prebavili. Kljub temu na tekmovanja, ki trajajo več kot eno uro, ne smemo brez vnosa tekočine in ogljikovih hidratov.Vnos maščob, beljakovin in vlaknin pomeni nepotrebno obremenitev prebavnega trakta. Banane vsebujejo pomembne ogljikove hidrate, vendar so tudi bogate z vlakninami. Še več, trda hrana, kot so banane, je na splošno težje prebavljiva kot tekoča hrana, kot so geli ali športne pijače. Tistim, ki imajo med treningom težave s prebavili, lahko tekočina ali lahko prebavljivi izdelki (geli) zmanjšajo takšne težave. Načeloma je treba upoštevati tudi individualno intenzivnost obremenitve in prenašanje določene vrste hrane.Zaključek: zrela banana je lahko odličen prigrizek pred ali po teku, vendar je med tekmovanjem manj primerna. Pri nižji intenzivnosti pa je vsekakor lahko alternativa.Cilj diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov je optimizirati metabolizem lipidov. Telo bi se moralo navaditi, da dolgo ostane v stanju nizke razpoložljivosti ogljikovih hidratov. Športniki z velikim obsegom treninga (kar zadeva Ironmana) pa se zanašajo na dodatno energijo v obliki ogljikovih hidratov, zlasti med dolgimi in intenzivnimi vadbenimi enotami. Obremenitve z vadbo pri dieti z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov zato na splošno veljajo za bolj naporne.Dosedanje študije kažejo, da dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov nima učinkovitejšega učinka. Pri športnikih, ki med tekmovanjem pogosto doživljajo prebavne simptome, lahko dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov v pripravljalni fazi poveča metabolizem lipidov, in tako nekoliko zmanjša vnos ogljikovih hidratov med samim tekmovanjem.Zaključek: dobra kombinacija vadbe na tešče (to po navadi pomeni trening po tem, ko nismo jedli več ur ali smo zjutraj telovadili, ko je bil zadnji obrok večerja prejšnji večer.) in visokointenzivnih vadbenih enot s polnimi zalogami ogljikovih hidratov, ali z vnosom ogljikovih hidratov med obremenitvijo, bi lahko bila rešitev!Poletov nasvet: vseeno najdite v našem arhivu, kaj o tem piše naša zdravnicaPrekomerno uživanje tekočine v obliki vode med športnimi dejavnostmi ima lahko resne posledice. Lahko se pojavijo simptomi, kot so glavoboli ali dezorientacija, pa vse do otekanja tkiva ali možganskega edema. Da bi to preprečili, bi morali za obremenitve, daljše od ene ure, uporabljati športne pijače in ne samo vode. Kot smernica lahko računamo na vnos 4-8 dl tekočine na uro med športnimi dejavnostmi. V nobenem primeru ne smemo biti po obremenitvi "težji" kot prej. Spremljanje teže pred in po obremenitvi nam lahko pomaga.Zaključek: 4-8 dl tekočine na uro vadbe in občutek, ali smo žejni, je dobro vodilo. Spremljanje teže pred in po obremenitvi lahko pomaga tudi pri iskanju optimalnega vnosa tekočine.Ko treniramo na tešče ali naredimo daljšo enoto brez vnosa ogljikovih hidratov, lahko treniramo metabolizem lipidov. Vendar to ni isto kot izguba maščobne mase. Da bi izgubil maščobo, potrebujem negativno energijsko ravnovesje, ki ga dosežemo s povečanjem dejavnosti (prosti čas, trening) ali z zmanjšanjem vnosa kalorij s hrano in tekočinami. Vadba metabolizma lipidov lahko podpira te ukrepe, če želimo shujšati, vendar ni nujno potrebna.Zaključek: negativno energetsko ravnovesje je najučinkovitejši način hujšanja!