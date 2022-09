Jesen je: poznate prednosti redne telesne dejavnosti?

Vadba ne spremeni vašega telesa, spremeni um, odnose in razpoloženje. Veste, da je vadba dobra za vas, toda a veste, kako dobra? Od izboljšanja razpoloženja do izboljšanja spolnega življenja; predvsem je pomembno, da sami ugotovite, kako lahko vadba izboljša vaše življenje.

O tem so nekaj napisali tudi strokovnjaki s klinike Mayo. Se želite počutiti bolje, imeti več energije in si celo podaljšati življenje? Ne potrebujete dosti - samo telovadbo.

Zdravstvene koristi redne vadbe in telesne dejavnosti je težko prezreti. Vsakdo ima koristi od vadbe, ne glede na starost, spol ali fizične sposobnosti.

Potrebujete še več prepričevanja, da se premaknete?

Nadzor telesne mase

Vadba lahko pomaga preprečiti prekomerno pridobivanje telesne mase ali pomaga vzdrževati izgubo telesne mase. Ko se ukvarjate s telesno aktivnostjo, porabite kalorije. Bolj, ko je aktivnost intenzivna, več kalorij porabite.

Redni obiski telovadnice so odlični, vendar ne skrbite, če ne najdete časa za vadbo vsak dan. Kakršna koli aktivnost je boljša kot nobena. Če želite izkoristiti prednosti vadbe, postanite bolj aktivni ves dan – pojdite po stopnicah namesto z dvigalom ali pospešite svoja gospodinjska opravila. Doslednost je ključna.

Za zdravje in proti boleznim

Vas skrbi za srce? Želite preprečiti visok krvni tlak? Ne glede na vašo trenutno telesno maso, aktivnost poveča holesterol lipoproteinov visoke gostote (HDL), »dobrega« holesterola, in zmanjša nezdrave trigliceride. To poskrbi za nemoten pretok krvi, kar zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni.

Redna vadba pomaga preprečiti ali obvladati številne zdravstvene težave in skrbi, kot so:

• Možganska kap

• Metabolični sindrom

• Visok krvni tlak

• Sladkorna bolezen tipa 2

• Depresija

• Anksioznost

• Številne vrste raka

• Artritis

Gibanje izboljšuje razpoloženje

Potrebujete čustveni dvig, v prevodu, boljše razpoloženje? Ali pa se morate sprostiti po stresnem dnevu? Pomagata lahko telovadnica ali hitra hoja. Telesna dejavnost spodbuja različne možganske kemikalije, zaradi katerih se lahko počutite srečnejše, bolj sproščene in manj zaskrbljene.

Morda se boste tudi bolje počutili glede svojega videza in sebe kot celote, če boste redno telovadili, kar lahko poveča vašo samozavest.

Vadba povečuje energijo

Vas nakupovanje ali gospodinjska opravila ne veselita preveč? Redna telesna aktivnost lahko izboljša vašo mišično moč in poveča vašo vzdržljivost. Vadba dovaja kisik in hranila v tkiva in pomaga vašemu srčno-žilnemu sistemu delovati učinkoviteje. In ko se zdravje srca in pljuč izboljša, imate več energije za vsakodnevna opravila.

Boljši spanec

Imate težave z spanjem? Z redno telesno aktivnostjo lahko hitreje zaspite, bolje spite in poglobite spanec. Samo ne telovadite tik pred spanjem, preveč energije si boste nabrali za dober spanec.

Iskrica za spolno življenje

Ste preutrujeni ali brez kondicije, da bi uživali v spolnem odnosu? Redna telesna dejavnost lahko izboljša raven energije in poveča samozavest glede vašega fizičnega videza, kar lahko izboljša spolno življenje.

Ampak to je še več kot to. Redna telesna aktivnost lahko pri ženskah poveča vzburjenost. Pri moških, ki redno telovadijo, je manj verjetno, da bodo imeli težave z erektilno disfunkcijo, kot pri moških, ki ne telovadijo.

Vadba je lahko zabavna ... in družabna!

Vadba in telesna dejavnost sta lahko prijetni. Ponudita vam priložnost, da se sprostite, uživate na prostem ali se preprosto vključite v dejavnosti, ki vas veselijo. Telesna dejavnost lahko pomaga tudi pri povezovanju z družino ali prijatelji v zabavnem družabnem okolju. Zato se udeležite plesnega tečaja, odpravite se na pohodniške poti ali se pridružite vadbeni skupini. Poiščite telesno dejavnost, v kateri uživate. Dolgčas? Poskusite nekaj novega ali naredite nekaj skupnega s prijatelji ali družino.

Gibanje in telesna dejavnost sta odlična načina za boljše počutje, krepitev zdravja in zabavo. Za večino zdravih odraslih ameriško ministrstvo za zdravje in socialne zadeve priporoča jasne smernice za vadbo:

• Aerobna aktivnost. Zagotovite si vsaj 150 minut zmerne aerobne dejavnosti ali 75 minut intenzivne aerobne dejavnosti na teden. Za še večjo korist za zdravje in pomoč pri hujšanju ali vzdrževanju izgube teže je priporočljivo vsaj 300 minut na teden. Toda tudi majhne količine telesne dejavnosti so koristne.

• Vadba za moč. Vsaj dvakrat na teden izvajajte vaje za moč za vse večje mišične skupine. Prizadevajte si, da naredite en niz vsake vaje z dovolj visoko težo ali uporom, da utrudi vaše mišice po približno 12 do 15 ponovitvah.

Zmerna aerobna vadba vključuje dejavnosti, kot so hitra hoja, kolesarjenje, plavanje in košnja trave. Energična aerobna vadba vključuje dejavnosti, kot so tek, težko delo na dvorišču in aerobni ples. Vadba za moč lahko vključuje uporabo naprav z utežmi, lastno telesno težo, elastike … ali vaje v vodi in celo plezanje. Če želite shujšati, doseči določene fitnes cilje boste morda morali povečati zmerno aerobno aktivnost.

Ne pozabite se posvetovati s svojim zdravnikom, preden začnete z novim programom vadbe, še posebej, če imate pomisleke glede svoje telesne pripravljenosti, če že dolgo niste telovadili, imate kronične zdravstvene težave, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen ali artritis.