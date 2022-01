Kdo bo v slogu Petre Majdič jekleno zaznamoval Peking?

Nestrpno že odštevamo dneve do zimskih olimpijskih iger v Pekingu – s slavnostno otvoritvijo 4. februarja 2022. Gre za druge igre po vrsti, ki bodo prilagojene zaradi preprečevanja širjenja okužb s covidom-19. Drugačne bodo tudi zaradi »časovne bližine« olimpijskega poletja 2021.

Kakorkoli že, izjemnost zaznamuje tok časa in piše zgodovino, spomin pa živi še mnogo let pozneje. Kot še vedno živi spomin na vrhunski uspeh Petre Majdič v smučarskem teku v sprintu v klasičnem koraku na igrah v Vancouvru 2010.

Ne toliko zaradi osvojene medalje, v kar je takrat slovenska javnost močno verjela, saj je bila Petra vrhunsko pripravljena. Bolj zaradi načina, kako je do medalje prišla. Bronaste, posute z diamanti. Nesrečni padec na ogrevanju ji ni vzel cilja, ampak jo je k njegovi izpolnitvi spodbudil. Ji dal krila in nadzemsko moč. Prebudil je jekleno voljo, na dan so privrela močna čustva: bes, odločenost, privreli so spomini, leta znoja in odrekanja, a to ni bil moment za analize.

To je bil trenutek odločitve! V mikro sekundi. Gremo naprej! Do cilja, do zmage. Osebne. In na zmagovalni oder. Z zlomljenimi rebri. To dejstvo se izkaže pozneje, v tistem jeklenem trenutku ne šteje. Fokus je – doseči cilj.

Vsake olimpijske igre imajo to. Ta čar, ko smo polni upanja in pričakovanj. Morda navijači še bolj kot športniki. Željni novih herojskih zgodb. Zmag naših športnikov. Takšnih s kolajno in takšnih, ki so nad tem. Osebnih. Ki jih rodi jekleni trenutek. Zato bo v sodelovanju s Slovensko industrijo jekla in ob podpori Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez na Valu 202 in portalu MMC ves čas trajanja olimpijskih iger potekal izbor za jekleni trenutek olimpijskih iger v Pekingu.

Petra Majdič na cilju četrtfinala, 17.02.2010 , v Vancouverju. FOTO:Matej Druznik/Delo

Bronasta medalja Petre Majdič. FOTO:Matej Druznik/Delo

Akcija za izbor jeklenega trenutka olimpijskih iger v Pekingu se je na Valu 202 začela včeraj, 30. januarja 2022, ko ste lahko prisluhnili pogovoru s Petro Majdič – ambasadorko jeklene volje Skupine SIJ. Naslednjo nedeljo, 6. februarja, pa se bo začelo zares: predstavitev izbora jeklenega trenutka olimpijskih iger v Pekingu na Valu 202 in nato glasovanje na MMC. Vabljeni k sodelovanju! Po koncu olimpijskih iger – v sredo, 23. februarja –, pa bo znano, kdo od slovenskih športnikov je »naslednik« Petre Majdič

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla bo podobno izbirala izjemne ljudi v svojih 7 družbah (SIJ d.d., SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP center) ter 6 klubih, katerih partner je – med drugim bodo sodelovali tudi hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice.

Zmagovalci vseh izborov bodo nagrajeni s posebno skulpturo, ki simbolizira jekleno voljo. Slavnostni dogodek s podelitvijo bo predvidoma maja v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.