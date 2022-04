Ta videoposnetek na YouTubu je bil prvi, ki je dosegel 10 milijard ogledov

Ne, ne gre za videospot za Gangnam Style, ali Shape of You ali Uptown Funk, ampak za plesni video za otroško pesem Baby Shark Dance z YouTube kanala Pinkfong. Po poročanju Designtaxija so za to številko zaslužni otroci.

Zaradi nalezljivega refrena in plesnih gibov, ki so postali priljubljeni med otroki, je daleč najbolj gledan posnetek na YouTubu, saj ima kar 2,3 milijarde več ogledov kot videospot za pesem Despacito Luisa Fonsija.

Zanimivo je, da je na lestvici desetih najbolj gledanih videov kar šest namenjenih otrokom.

To nam pove, da je ta stran za objavo videov postala priljubljena spletna platforma za najmlajše, ki lahko uživajo ure in ure ob gledanju in poslušanju tako zabavnih kot izobraževalnih vsebin. In igric, seveda.

Uživajte v ogledu in poslušanju