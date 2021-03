Urbano kolesarjenje je novi kolesarski modni trend

FOTO: Arhiv proizvajalca

Čelada za mestno kolesarjenje mora biti drugačna. FOTO: Arhiv proizvajalca

Heli Ascari. FOTO: Arhiv Ascari

Ženski kolesarski suknjič. FOTO: Arhiv proizvajalca

Ženski kolesarski suknjič. FOTO: Arhiv proizvajalca

Obstajajo tudi ženske spodnjice s kolesarskim vložkom. FOTO: Arhiv proizvajalca

Funkcionalne kolesarske hlače. FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarska eleganca. FOTO: Arhiv proizvajalca

Srajca mora biti odporna proti vetru in dežnim kapljam. FOTO: Arhiv proizvajalca

Mestni kolesarski čevlji. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarske kabojke. FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarska srajca. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarske kavbojke. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarski trgovci sporočajo, da se vsako sezono proda več mestnih koles ter da so kupci vedno bolj zahtevni. Nič več ne velja prepričanje: Za po mestu se ne sizlača imeti dobrega kolesa, ker tako in tako vsakega ukradejo. Policija sporoča, da še vedno kradejo kolesa, da pa je vsako leto ukradenih manj dobrih koles. Iz tega lahko sklepamo dvoje, vse bolj pazimo na svoja kolesa in vse boljša zaščita proti kraji koles se dobi pri prodajalcih. Trg s kolesarskimi ključavnicami je mogočen in vsako leto pride kaka nova inovacija na plan. Zadnji hit je sledilnik za električna kolesa, vendar o tem bomo drugič.Razvoj mestnih koles je za seboj potegnil novo vejo kolesarske industrije, ki se v tujini imenuje Commuter Cycling. Gre za kolesarjenje v službo ali v šolo ali ... skratka za mestne kolesarje, ki jim ni vseeno, kako in s čim kolesarijo po mestu, gre za kolesarsko gibanje, ki predstavlja nove modne kolesarske trende. Na trgu so se pojavila kolesarska oblačila, specializirana za mestno vožnjo, kolesa pa so se razvejila na vse možne strani, tako da imamo danes na voljo nekaj novih modelov koles ali pa nekaj obujenih, novih-starih koles. Spomnimo se, kako so se poniji spet vpletli v naš vsakdan.Tako je možno danes kupiti na primer hlače, ki so prilagojene vožnji s kolesom, kar pomeni, da so narejene tako, da nam ne lezejo s hrbtne strani in nas ne stiskajo s prednje strani, torej spredaj je pas nižji zadaj pa višji, da so elastične na kolenih in ožje pri gležnjih, dodani so šivi iz svetlečih materialov, ki zagotavljajo boljšo vidnost, in dodatni priročni žepi, ki so med vožnjo dostopnejši kot običajni. Ojačane in podložene so na sedalnem delu, vendar nimajo klasičnega vložka, kot jih imajo običajne kolesarske hlače, ker bi nas to motilo pri delu.Prav tako so posebni kolesarski čevlji, s katerimi boste lažje poganjali pedale in boste z njimi hkrati povsem normalno hodili v službi. Globoko potopljeni blokeji v čevljih, ki imajo ravno prav trd podplat za lažje vrtenje pedal in ravno prav mehkega za hojo. Na videz so videti bolj čevlji kot kolesarski čevlji.Zgornji deli oblačil so narejeni iz enakih materialov, kot so moderne kolesarske majice, torej iz takih, ki dobro vpijajo znoj in ne širijo slabih vonjav, ko prisopihate s kolesom v službo. Večina teh oblačil je odpornih na dež in ne prepuščajo vetra, videti pa so kot običajna srajca, bluza ali suknjič.Proizvajalci čelad tekmujejo, kdo bo naredil lepšo in mestu bolj »prijazno«, neopazno čelado, saj vemo, kako težko je ženskam, ki se vozijo v službo, povezniti še čelado na glavo.Mestna kolesa so postala pravi statusni simbol. Postala so umetnine, katerih ne puščamo vsevprek, zato so proizvajalci kolesarskih ključavnic v zadnjem obdobju postali zelo izvirni in učinkoviti, ko gre za hitro zaščito koles. Enoprestavniki oziroma kolesa »singlespeed« so med mladimi prava modna muha. »Cruiserji« so domena žensk in uživačev, ki imajo radi najudobnejše kolesarjenje po mestu. Potem so tu že zložljiva kolesa za tiste, ki hodijo v službo, kombinirano s kolesom in vlakom ali avtobusom.Za tiste, ki nimajo kolesarnice, je zložljivo kolo lahko varno spravljeno v garderobi službe ali doma, kjer nimate veliko prostora. Mestno kolo postaja enakovredno kolesu, ki ga uporabljamo za šport in rekreacijo. Prav tako vsa pripadajoča oprema. V naših specializiranih prodajalnah koles in kolesarske opreme je že zdaj mogoče najti nekaj tudi za mestne kolesarje, saj trgovci budno spremljajo svetovni razvoj in vedo, da ni dovolj, da se kolesarje oskrbuje samo s prodajo in servisom koles.Vemo, da v Sloveniji urbanizem služi zgolj motornemu prometu in močno ovira in celo onemogoča razmah kulture mestnega kolesarjenja. Začrtane kolesarske steze niso največ, kar lahko naredimo za mestne kolesarje. V evropskih mestih, kjer je kolesarska kultura tradicionalno močna in popularna, je njen vpliv na urbanizem zelo močan. Tu ne mislimo zgolj na stroga mestna središčna, ampak tudi na okolico, kajti do središč se moramo ravno tako varno pripeljati.