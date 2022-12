Več vadbe, zdrava prehrana, a večja telesna masa?

Zakaj med vadbo in ustreznim prehranjevanjem po njej in nasploh rekreativni športniki pridobivamo telesno maso? Ni panike, pridobivanje mase med vadbo je povsem normalno.

Telovadite, resno in zavzeto, nato pa stopite na tehtnico in ugotovite, da ste pridobili nekaj kilogramov. Zakaj se redimo in kako pridobivamo maso? Čeprav smo delali vse prav, nas številke na tehtnici lahko popolnoma potolčejo, spravijo v iskren obup.

Kdor uživa v samo pomilovanju, tega ne bo vesel: pridobivanje telesne mase po vadbi sploh ne bi smelo biti razlog za paniko.

Kar nekaj razlogov je, zakaj se lahko med pravilno vadbo in še zdravim prehranjevanjem povrh - zredite.

Voda je bistvo, v več pogledih

Recimo, da ste bili na resnem spining treningu, in da ste pravkar izgubili kilogram ali več ... Verjetno gre le za izgubo vode zaradi znojenja. Če na tehtnici vseeno vidite višjo številko, je to lahko posledica zadrževanja vode (kar se včasih zgodi po vadbi). Količina vode v telesu močno vpliva na vašo telesno maso.

To bi lahko bil odgovor na vprašanje, zakaj se tako zlahka zredimo, pravijo strokovnjaki.

Voda namreč predstavlja približno 65- do 90- odstotkov naše telesne mase in spremembe v vsebnosti vode v človeškem telesu lahko iz dneva v dan premaknejo tehtnico za štiri kilograme ali celo več. To je eden od glavnih razlogov, zakaj so diuretiki tako priljubljeni – ker odstranijo vodo iz telesa, a to povzroči le kratkotrajno izgubo telesne mase. V resnici se naša telesna sestava prav nič ne spremeni.

Težji in to takoj po vadbi

Telovadimo in še vedno pridobivamo maso ... Včasih se takoj po treningu, ali celo dan ali dva po intenzivni vadbi na tehtnici pokaže več. To je normalno in ne pomeni nujno, da dejansko pridobivate telesno maso.

Človekova masa je kombinacija mišic, maščobe, kosti, možganov in nevralnega trakta, vezivnega tkiva, krvi, limfe, črevesnih plinov, urina in zraka, ki ga prenašamo v pljučih. Takoj po vadbi se lahko odstotek mase v vsaki od teh kategorij premakne za kar 15 odstotkov.

Intenzivne vadbe povzročajo variabilnost na lestvici zaradi dejavnikov, kot so stanje hidracije, vnetje zaradi popravljanja poškodb mišic (zakasnjena mišična bolečina), celo količina črevesnih stranskih produktov ali količina urina in krvi.

Če med vadbo in navkljub zdravemu prehranjevanju pridobivate telesno maso, to verjetno ni tista vrsta povečanja telesne mase, za katero smo bili prepričani, da je. V resnici bi morali našo veliko žalost zamenjati za skromno veselje ...

Vadba za moč

Če mislite, da so mišice težje od maščobe, je to zavajajoče. Kilogram maščobe tehta enako kot kilogram mišic; vendar je volumen mišice gostejši od volumna maščobe in zato težji.

Ko med vadbo začnete spreminjati svojo telesno sestavo z izgradnjo goste mišične mase in zmanjšanjem telesne maščobe se lahko telesna masa poveča, odstotek telesne maščobe pa se zmanjša. A to se dogaja v tednih in mesecih in ne v urah ali dnevih. Torej je pridobivanje teže med vadbo pričakovano.

Telesne masa je zaradi mišic, maščoba pač ne

Zato nam tehtnica ne more povedati, kolikšen del telesne mase predstavljajo mišice v primerjavi z maščobo in tehtnica ni najboljše orodje za merjenje izboljšav.

Če želimo izboljšati svojo telesno pripravljenost, bi moral zanemariti tehtnico in posvetiti več pozornosti objektivnim merilnim orodjem, kot je telesna sestava, da bi spremljali resnični napredek.

Čeprav je tehtanje lahko eden od načinov za spremljanje napredka, nikakor ne bi smel biti edini. Prav gotovo se ni vredno vsak dan sekirati na tehtnici. Izguba kilogramov, kot se to zdi na tehtnici, ne pomeni, da ste bolj fit, pomeni le, da ste lažji, kar pa sploh ne pomeni veliko

Upoštevajte tudi to, da če telovadite, in pridobivate maso, da je morda vaša vadba učinkovita - vendar morate spremeniti svojo prehrano, če želite rezultate, kar se tiče zmanjšanja telesne mase.