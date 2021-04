Kdo se boji joge

Kdaj izvajati jogo

Tvoje telo je tvoj izziv in tvoj um omogoča napredek. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Najprej je dobro poudariti, da tipično jogijsko telo ne obstaja. Niso vsi, ki izvajajo jogo, suhi, noro fleksibilni, izrazito mišičasti. Telesa so različna, prav tako naše sposobnosti za gibanje, res pa je, da bomo z jogo bolje izkoristili svoje potenciale in morda spoznali, da smo sposobni veliko bolj, ki si mislimo. A zagotovo ni treba, da vsak položaj izvedemo tako kot učitelj joge.Za ceno popolne asane ni vredno trpeti bolečin in loviti sape. Prava pot je v postopnosti in poslušanju telesa, vsak položaj pa ima dovolj modifikacij, da boste zase našli takšno, ki vam ustreza v danem trenutku. Res je, v medijih in na reklamnih plakatih večkrat vidimo zapletenejše položaje, za katere si sploh ne moremo predstavljati, kako bi jih dosegli, a to je samo en odtenek širokega spektra. Joga ni postavljanje s tem, kaj znaš, edini, ki se mu moraš dokazati, si ti.Tvoje telo je tvoj izziv in tvoj um omogoča napredek. Zatorej se zavedajmo, da je bistvo mnogokrat skrito v preprostih stvareh. Naj vas ne prestrašijo niti zapletena poimenovanja tehnik. Imena si boste zapomnili sčasoma, pa tudi če ne, je bolj kot ime vedno pomembna izvedba.Joga je načeloma varna, a se seveda tudi pri njej lahko poškodujemo. To se zgodi predvsem, če ne poslušamo svojega telesa, če pretiravamo in ne upoštevamo trenutnih telesnih sposobnosti. Nikakor torej ni pametno izsiljevati hitrega napredka, zaupajte procesu. Čeprav gre za skupinsko vadbo, moramo slediti lastnemu ritmu in ne ritmu skupine.Kdaj izvajati jogo, je nekoliko zapleteno vprašanje. Načeloma je to lahko zjutraj, čez dan, zvečer, pravzaprav kadarkoli. Nekateri jo izvajajo tudi med službo ali drugimi obveznostmi. Učinki joge načeloma niso odvisni od tega, kdaj jo izvajamo, se je pa dobro zavedati, da nas nekatere asane prebujajo in napolnijo z energijo, spet druge pa nas umirijo. Z redno vadbo boste ugotovili, kateri čas vam najbolj ustreza.Predvsem pa naj vas na splošno v življenju spremlja pozitiva. Imejte se radi. Najprej sami sebe: bodite prijazni do svojega telesa, do vsega, kar nosite v sebi. Svet potrebuje več ljubezni, da lahko spet zaživi, o tem sem prepričana. Prišli smo predaleč in ustvarili preveč dobrega, da bi nas lastna ignoranca in požrtija peljali navzdol. V vsakem izmed nas je neskončen potencial. Ko občutite strah, ga zato raje zamenjajte z radovednostjo. Najpomembnejša stvar v vašem življenju je vaše življenje! Imejte se torej neskončno radi, recite hvala, ko nekdo kaj stori za vas, in odprite srce. Kot mišico, kot emocije, kot to, kar ste. Eno veliko srce!