Zakaj bi morale biti gobe večkrat na jedilniku

Preko 200 vrst je takšnih, ki se danes uvrščajo med nutricevtike - snovi, ki delujejo kot hrana in zdravilo hkrati. Gobe so lahko prava zakladnica hranil in imajo več zdravilnih učinkov.

Tradicionalna vzhodnjaška medicina se na gobe opira že tisočletja. Japonski zdravniki pa so oblikovali koncept adaptogena.

Obstaja več vrst užitnih gob, ki imajo zelo koristne lastnosti za človeško telo. Nekaj gob, ki imajo zdravilno moč: Užitni nazobčanec (Šiitake), pisana ploskocevka, velika zraščenka (Maitake), smrdljivi mavrahovec, svetlikava pološčenka (Reiši), bezgova uhljevka (Mo-er), bukov ostrigar.

Gobe vsebujejo malo kalorij in maščob, vendar so polni vitaminov, mineralov in bioaktivnih spojin, kot so beta glukani. So odličen vir vlaknin (ki vam pomagajo ostati siti), antioksidantov in mineralov, kot je kalij. Porcija gob zagotavlja približno 20 odstotkov dnevne vrednosti vitaminov D in B6 ter nekaj bakra.

Poleg tega, da so gobe odličen vir vlaknin, so tudi dober vir selena, cinka in mangana ter vrste drugih vitaminov in mineralov.

Gobe ​​krepijo imunski sistem

Gobe ​​so odličen vir beta glukana, vrste vlaknin, ki dokazano krepijo imunski sistem. Beta glukan so preučevali kot potencialno zdravilo za raka in visok holesterol. Gobe ​​so bogate tudi s selenom, mineralom, za katerega so ugotovili, da krepi imunski sistem in ščiti pred okužbami ter pomaga pri boju proti prehladu in gripi.

Gobe ​​znižujejo krvni tlak

Gobe ​​vsebujejo kalij, ki pomaga nadzorovati krvni tlak. To je hranilo, ki obrne učinke presežka natrija v telesu. Poleg tega je znano, da kalij pomaga zmanjšati napetost v krvnih žilah in spodbuja boljši pretok krvi po telesu.

Gobe ​​izboljšujejo zdravje možganov

Študija, ki je vključevala 663 odraslih, starih 60 let in več, v Singapurju je pokazala, da je bilo pri tistih, ki so zaužili vsaj dve porciji gob na teden, 60 odstotkov manjša verjetnost za razvoj blagih kognitivnih motenj.

Gobe ​​zmanjšujejo tveganje za nastanek raka

V 17 različnih študijah, objavljenih septembra 2021, je bilo pri ženskah, ki so se redno prehranjevale z gobami, 34 odstotkov manj verjetno, da bodo zbolele za rakom dojke. Ker so polne antioksidantov, predvsem ergotioneina in glutationa, gobe pomagajo zaščititi celice pred poškodbami. Reishi, imenovana tudi goba nesmrtnosti, se v Aziji tradicionalno uporablja za zdravljenje raka.

Gobe ​​lahko pomagajo pri hujšanju

Gobe ​​so odlična nizkokalorična alternativa mesu z nizko vsebnostjo maščob. Gobe ​​so sestavljene iz približno 90 odstotkov vode in imajo samo 3 kalorije na porcijo. Gobe ​​vsebujejo veliko pektina, topne vlaknine, ki upočasni prebavo in pomaga, da se dlje časa počutite siti. Prav tako so zelo bogate z beljakovinami. Gobe ​​so odličen vir bakra, minerala, ki pomaga pri presnovi maščob. Baker je tudi bistven mineral za zdrave lase. Živila, bogata z bakrom, kot so gobe, prispevajo k nastajanju kolagena v koži, ki je pomemben za zdravo, sijočo kožo.