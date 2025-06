Zakaj Evropa nima svojega Googla

V nadaljevanju preberite:

Evropska digitalna infrastruktura je danes tako močno odvisna od ameriških ponudnikov storitev v oblaku, da bi lahko politična odločitev v Beli hiši resno vplivala na delovanje evropskih gospodarstev in vlad, izpostavlja Politico. Ta odvisnost ni zgolj gospodarsko vprašanje, temveč prerašča v geopolitično tveganje.

Evropska komisija v svojih strateških dokumentih priznava, da je ideja o popolnem odklopu od ameriške tehnologije nerealna. Francesca Bria, profesorica za inovacije na univerzitetnem kolidžu v Londonu, to ranljivost opiše: »Čutiti je, da si le en izvršni ukaz stran od izgube dostopa do kritične tehnologije in kritične infrastrukture.«

Čeprav je Evropska unija eden največjih in najbogatejših trgov na svetu s skoraj 450 milijoni potrošnikov, ji v zadnjih dveh desetletjih ni uspelo ustvariti tehnološkega podjetja, ki bi se lahko kosalo z ameriškimi hegemoni, kot so Google (Alphabet), Apple, Meta ali Amazon.