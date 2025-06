TOP 300: Dobavitelji avtomobilske industrije čistijo bilance

V nadaljevanju preberite:

Konec junija tradicionalno objavljamo lestvico največjih posameznih podjetij (to niso podatki za skupine) v Sloveniji, nekatere elemente, kot so zaposlenost, dodana vrednost in podobno, pogledamo podrobneje. Letošnjo lestvico je zaznamovalo nazadovanje elektroenergetskih podjetij, predvsem zaradi nižjih cen električne energije. Nazadovanje energetikov je izvoznim podjetjem omogočilo, da so se približali vrhu lestvice. Visoko, na tretje mesto, se je uvrstilo Gorenje, proizvajalec gospodinjskih aparatov, ki mu zelo pomaga vpetost v matično podjetje Hisense.