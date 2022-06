Slovenija premore dobrih kadrov samo za eno vlado

V nadaljevanju preberite:

Politolog dr. Tomaž Deželan je redni profesor na fakulteti za družbene vede in raziskovalec na centru za politološke raziskave se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično participacijo, kohezijo poslanskih in političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki.

"Volivci, ki so podprli Gibanje Svoboda, imajo zelo jasne vrednostne ideje o tem, kaj naj bi ta stranka predstavljala. Najverjetneje je to predvsem bolj progresivna politika, hkrati pa izraža tudi zelo jasno spoštovanje nekaterih demokratičnih svoboščin, ki jih je desna sredina postavila v ozadje. Volivci pričakujejo levo liberalno stranko, predvsem v kulturnem smislu in ne toliko ekonomskem. Od Goloba se v gospodarstvu pričakuje tudi preprečevanje kronizma. Skratka, jasno je, da mora biti Gibanje Svoboda levo progresivna stranka."

Z dr. Deželanom smo analizirali fenomen zmagovite stranke na parlamentarnih volitvah in povolilne procese v slovenski politiki.