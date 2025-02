Tisti na oblasti se spotikajo, padajo, ne vedo, kaj jih čaka

V intervjuju preberite še:

Šel je skozi pekel, od ostrostrelca v posebnih enotah vojske BiH, brezdomca in odvisnika od heroina, nato pa obrnil novo stran v življenju, postal pilot, padalec in aktivist ter ne nazadnje mednarodno prepozaven igralec v filmih A-produkcije. Na prigovarjanje Angeline Jolie in Brada Pitta je napisal knjigo Blank, surovo izpoved, ki demistificira bosansko vojno, religijo in voditelje držav, ki ubijajo lastne otroke.

​Feđa Štukan je igralec, ki je preživel pekel in ga opisal v knjigi Blank, ki je ena od najbolj prodajanih in iskanih knjig v regiji, je tudi obvezno čtivo po številnih šolah in fakultetah, tudi na londonski univerzi Goldsmiths; o njej razpravljajo literarni teoretiki, zgodovinarji in filozofi.

Kot je zapisal pisatelj Nikola Leskovar, knjiga deluje kot izbruh vulkana, kot da avtor bruha žarečo lavo iz svoje notranjosti in niza težke prizore, ki se menjajo kot filmski kadri. Štukan opisuje, kako se je kot najstnik pridružil vojski BiH, kot pripadnik specialne enote, ostrostrelec, je meril na človeka in se odločil, da ne bo ubijal. Iz norosti vojne se je rešil tako, da je simuliral norost, preživel del vojne v psihiatrični ustanovi, se zapletel v začarani krog odvisnosti od heroina, se po svojem prvem filmu Gori! rešil odvisnosti. Mednarodni preboj se je zgodil z vlogo v režijskem prvencu Angeline Jolie Dežela krvi in medu, med drugim je igral v filmu o humanitarnih misijah v Bosni in Hercegovini Popoln dan z Beniciem del Torom, je prepoznaven lik uspešnih TV-serij Klan, Kotlina in Sablja (o umoru Zorana Đinđića). Je aktivist, ki je v Bosni soorganiziral številne proteste, tudi tako imenovano bosansko pomlad oziroma bebolucijo.

V Ljubljano je prišel v okviru regionalnega gledališkega festivala Ruta v Mestnem gledališču. Dobila sva se v kavarni gledališča, nekaj ur prej, preden je stopil na oder s soigralci in zablestel v predstavi Mirna Bosna Kamernega teatra 55 ter v dvorani MGL požel stoječe ovacije.