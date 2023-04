Urška Močnik: Bodimo iskreni, zakon o dolgotrajni oskrbi je slab

V nadaljevanju preberite:

Glede na analizo o kadrovski problematiki, ki jo je avgusta lani pripravila Skupnost socialnih zavodov Slovenije, zajela pa je 77 domov od skupno nekaj čez 100, je bilo v letu 2021 911 odpovedi, kar predstavlja dobrih devet odstotkov vseh zaposlenih. Lani so se razmere še poslabšale. Največ odpovedi je bilo med bolničarji negovalci, diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami in socialnimi oskrbovalkami. Okvirna ocena je, da se bo v prihodnjih treh letih upokojilo dobrih 10,5 odstotka zaposlenih, v nadaljnjih dveh letih pa še 7,8 odstotka. Uspešnost razpisov za nove zaposlitve je 20- do 30-odstotna.