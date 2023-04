Ko so ji zaigrali himno, ni mogla niti ni želela zadržati solz v sebi

Odlična ljubljanska judoistka Anja Štangar se je le mesec dni po zmagoslavju v Rigi spet ovenčala z zlato lovoriko na turnirju za evropski pokal. Z vsemi tekmicami v kategoriji do 52 kilogramov je opravila še na tekmovanju v Dubrovniku.

V četrtfinalu je Štangarjeva z dvema vazarijema izločila Hrvatico Mateo Svečnjak (10:0), v polfinalu je z iponom že po dobri minuti spravila na hrbet Izraelko Gal Nahum (10:0), v zaključnem dvoboju pa je potrebovala dve minuti, da je prav tako z iponom premagala Kazahstanko Tolganaj Abeuovo (10:0).

»Vsaka borba je bila po svoje zahtevna, z nobeno od nasprotnic pa se pred tem še nisem borila. Prve borbe so vedno zelo pomembne, saj se pokaže dnevna forma. Moj drugi dvoboj je bil že polfinale, ki je vedno zelo pomemben, saj že odloča o kolajni. V finalu pa je tudi ogromna razlika, ali se s tekme vrneš z zmago ali pa jo končaš s porazom in grenkim priokusom,« je pojasnila 27-letna Ljubljančanka in se spomnila tudi velike zmage nad hudo boleznijo konec leta 2020.

»V zadnjih treh letih mi je življenje postavilo več ovir oziroma izzivov, s katerimi sem se spopadala skupaj s trenerko Olgo Štirba in mojimi najbližjimi. Judo me izpopolnjuje in vesela sem, da sem sposobna spet tekmovati in tudi zmagovati. Ko so v mojo čast zaigrali himno, se mi je odvrtel film in takrat solz nisem mogla in niti nisem želela zadržati v sebi. Čeprav je ta raven tekem nižja, mi vsaka dobljena borba pomeni ogromno,« je poudarila Štangarjeva.

Od slovenskih judoistov so si uvrstitve v Dubrovniku izbojevali tudi petouvrščena David Štarkel (do 60 kg) in Nicki Norčič (nad 78 kg), sedmouvrščeni Jaro Vezjak (do 100 kg) in devetouvrščeni Juš Mecilošek (do 81 kg).

Na turnirju je moči merilo 308 judoistov in judoistk iz 24 držav. Slovensko zastopstvo je bilo po zaslugi zlate lovorike Anje Štangar šesto najuspešnejše v Dubrovniku.