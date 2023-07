Verstappen hitrejši tudi od Schumacherja, Red Bull v F1, preostali v F2

V nadaljevanju preberite:

Zakaj se tekmeci Red Bulla in Maxa Verstappna, ki bo na jutrišnji veliki nagradi Belgije lovil že tretjo zaporedno zmago, že počasi vdajajo v usodo, kakšnih utvar si ne dela Toto Wolff, prvi mož Mercedesove ekipe v formuli 1, katere prednosti nizozemskega šampiona sta izpostavila vodilna moža Red Bullovega moštva Christian Horner in dr. Helmut Marko, s čim si Verstappen ne beli glave, katera proga mu je najljubša in katera je zanj nevarnejša od Spa-Francorchampsa ...