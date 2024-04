Sede na paraolimpijske igre v Pariz

Slovenska reprezentanca v odbojki sede se je uvrstila na paraolimpijske igre v Pariz. Na odločilni tekmi, finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, je po petih nizih s 3:2 premagala Iran. Slovenske odbojkarice bodo tako še četrtič igrale na paraolimpijskih igrah, a obenem prvič po letu 2012.

Na finalni tekmi se je odvijala prava drama, so zapisali pri krovni slovenski zvezi. Po dveh nizih je bil izid poravnan. Tretji niz je s 25:22 pripadel Sloveniji, ki je naredila ključno razliko po izenačenju na 20. točki.

V četrtem nizu so prevladovale Iranke, ki so hitro povedle s 5:0 in 12:3, nato tudi 23:11. Slovenija se je nato zbrala in približala na 23:24, a na koncu klonila.

Tudi zadnji, odločilni niz se ni začel po slovenskih željah: Iranke so vodile. Pri 11:11 so jih Slovenke ujele, nato povedle s 13:12, zato so tekmice segle po minuti odmora. Ekipi sta bili še izenačeni na 13. točki, nato je Slovenija povedla s 14:13, preden je po servisu kapetanke Lene Gabršček s 15:13 dobila niz in s tem tudi vozovnico za v Pariz.

»Tudi na zadnji tekmi smo dokazali, da smo bili najboljša ekipa na tem turnirju. Lahko rečem le to: Slovenija prihaja na paraolimpijske igre! Še enkrat čestitke dekletom, ker so verjela v to, kar delamo, in naše zamisli udejanjila na igrišču. Srečen sem, srečna je vsa ekipa. Upamo, da bomo dostojno zastopali Slovenijo v Parizu,« je po zmagi povedal selektor Simon Božič.

Nova energija olimpijskih in paraolimpijskih iger

Kapetanka pa je dodala: »Nisem še dojela, kaj nam je uspelo! Na tekmi smo imele vzpone in padce, kar je običajno. Vsa čast vsaki igralki, ne le nam na igrišču, ampak tudi vsem na klopi, saj je bilo njim še stokrat težje. Res ne vem, kako nam je uspelo.«

Slovenija je na Kitajskem nastopila v postavi: Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in Lena Gabršček.

Paraolimpijske igre v Parizu bodo med 28. avgustom in 8. septembrom. Poleg odbojkaric bodo v slovenski paraolimpijski odpravi še Živa Lavrinc, Dejan Fabčič (oba paralokostrelstvo) in strelec Franček Gorazd Tiršek. Še nekaj slovenskih parašportnic in športnikov pa se bo vse do konca junija borilo za paraolimpijsko vozovnico.