Tina Šutej v Franciji ugnala evropsko prvakinjo

Tina Šutej je preskočila 4,70 m, kar je 10 centimetrov manj od njenega državnega rekorda. Druga je bila evropska prvakinja Wilma Murto iz Finske (4,70). Med atleti je s 5,82 m zmagal Filipinec Ernest John Obiena, bronast na lanskem svetovnem prvenstvu v ZDA.

Na startni listi je bilo 15 tekmovalk, devet jih je končalo s preskočeno višino 4,30 metra, med njimi je bila tudi Švicarka Angelica Moser z delitvijo enajstega mesta. Moser je pred dvema letoma na evropskem dvoranskem prvenstvu v Torunu osvojila zlato, srebrna je bila Tina Šutej.

Slovenska rekorderka je začela tekmovati šele na 4,45 m in bila uspešna v prvem skoku. S tem si je delila prvo mesto s Finkama Wilmo Murto in Elino Lampelo. Slednja je tako kot Tina Šutej v prvem skoku zmogla tudi 4,55 m, na tretje mesto pa je padla po uspešnem drugem nastopu na tej višini Murto. Šutejeva in omenjeni Finki so bile edine tri tekmovalke, ki so ostale v konkurenci na 4,65 m, tudi tokrat pa je bila Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, uspešna v prvem skoku. Lampela je že na prejšnji višini dosegla osebni rekord in je končala na 4,65 m, kar je v tretjem skoku preskočila Murto.

Edini preostali skakalki sta nato boj za zmago nadaljevali na 4,70 m in letvico dvakrat podrli. Murti pa je nato tretjič uspelo. Tina Šutej je bila druga na vrsti, tudi njej je uspelo in je bila zopet vodilna. Letvico so nato postavili na 4,75 m, dva centimetra pod rekordom mitinga. Murto je to višino izpustila, Slovenka pa bila trikrat neuspešna. Potem je na prvem mestu še čakala, kako uspešna bo Finka na 4,80 m. Ni bila in Tina Šutej je tako na svoji drugi tekmi te zimske sezone zabeležila drugo zmago.

Atletinja celjskega Kladivarja je 25. januarja nastopila na prvi tekmi v tej zimi ter v Beogradu na dvoranskem troboju zmagala z najboljšim izidom sezone na svetu 4,76 metra. Prvi dvoranski izid sezone, 4,75 m, je imela pred tem v lasti Wilme Murto iz tekme v domačem Kuortaneju in ga je dosegla 7. januarja. Šutejeva je slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, 4,80 m, postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu. Lani je bila bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in nato še tretja poleti na evropskem prvenstvu in v skupnem seštevku diamantne lige, četrta pa na SP na prostem v Oregonu v ZDA.