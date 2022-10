Vse o ljubljanskem maratonu: nasveti tekačem, trase in cestne zapore

Tudi pred letošnjim ljubljanskim maratonom smo pripravili posebno prilogo za tekače in udeležence maratona, polmaratona, teka na 10 km in druge navdušence nad tekom na različnih razdaljah. Priloga je del časopisa Delo v petek, 21. oktobra. V slovenski metropoli bodo organizirali že 26. maraton, ki bo tudi letos pritegnil več tisoč tekačev.

V prilogi bo mogoče najti veliko uporabnega, na svoj račun bodo prišli tako udeleženci maratona in drugih tekov kot drugi udeleženci v prometu, ki jih bo pot zanesla v Ljubljano in se bodo želeli izogniti gneči. V prilogi tudi število udeležencev prireditve in druge informacije o spektaklu, ki bo konec tedna ustavil čas v Ljubljani.