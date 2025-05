Pogačar na večni lestvici ujel Coppija; v Monaku sovoznik (VIDEO)

Tadej Pogačar premika mejnike, tudi ko počiva v Monaku, kjer v družbi Urške uživa na dirki formule 1 in polni baterije za naslednje izzive z vrhuncem na Touru. Na večni lestvici ProCyclingStats (PCS), posodobljeni včeraj, se je povzpel že na 11. mesto. Slovenski fenomen je napredoval za šest mest in se tako znašel tik pod deseterico največjih. Ne pozabimo, star je šele 26 let.

Pogačar je pri 1560,5 točke, kar ga postavlja ob bok Faustu Coppiju, eni največjih osebnosti v zgodovini kolesarstva. Lestvice PCS ne določajo algoritmi, temveč dosežki skozi celotno kariero kolesarjev. Zato bo moral Pogi visoko raven vzdrževati še leta, če želi nekega dne priti na vrh kot najboljši v zgodovini.

Na prvem mestu je kdo drug kot Eddy Merckx, ki ima 3856,7 točke. V karieri je zbral 525 zmag, vključno z 11 naslovi na grand tourih in vsemi petimi spomeniki, večino od njih je osvojil večkrat. Njegov seštevek točk je skoraj dvakrat višji od naslednjega kolesarja. Drugi je Sean Kelly, zdaj komentator na Eurosportu, z 2172,3 točke.

Pogi je že trikrat zmagal na Touru. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Na tretjem mestu je Francesco Moser, na četrtem mestu najdemo Bernarda Hinaulta, peti je Roger De Vlaeminck, šesti Alejandro Valverde, sedmi Jacques Anquetil, osmi Rik Van Looy, deveti Laurent Jalabert in deseti Gino Bartali.

Primož Roglič, ki se bori za drugo zmago na Giru, je 21. in za Pogačarjem drugi najboljši med aktivnimi kolesarji. Ima 1267,3 točke. Pogačar se je sicer včeraj v Monte Carlu preizkusil tudi kot sovoznik v športnem avtomobilu.