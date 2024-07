Pogačar se je prekršil, zadnji teden bo prinesel še veliko ognjemeta

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po dvojnem zmagoslavju v Pirenejih na dobri poti do tretje zmage na dirki po Franciji. To mu je uspelo že v letih 2020 in 2021, medtem ko je zadnji dve leti premoč priznal Jonasu Vingegaardu. Tokrat je odločen, da v zadnjem tednu obrani veliko prednost pred Dancem, a opozarja, da je pot do Nice še dolga.

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima pred nadaljevanjem Toura že 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:19 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).

Prednost je vsekakor občutna, je na spletni novinarski konferenci priznal Pogačar: »Takšna prednost je res luksuz, ampak vseeno je šest dni do konca še daleč. Treba je potrpeti, vztrajati pri tem, kar smo počeli doslej. Mislim, da lahko dosežemo svoj cilj v Nici.«

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Trenutno se zdi, da ga ne more ustaviti nihče. Sam se kljub previdnosti zaveda, da je v sijajni formi. »Bili smo priča najboljšemu vzpenjanju. Tudi ko sem preveril svoje številke, so bile največje, kar sem jih imel v karieri, je dejal Pogačar,« ki to pripisuje skokovitemu razvoju poklicnega kolesarstva.

»Naj mi ekipa ne zameri, a proti temu zdaj se zdi, da smo bili v času mojega prihoda kot amaterji. Vse se razvija tako hitro, vsi eden drugega potiskamo naprej, vse ekipe v svetovni seriji. Včeraj smo videli najhitrejšo vožnjo na klanec v zgodovini, ampak to bo postalo nekaj vsakdanjega. Vsi gledamo na vsak vat, vsak gram na kolesu in sleherno kalorijo,« je slikovito opisal Pogačar.

Od ekipe Visma-Lease a Bike pričakuje, da ga bo skušala streti v eni od etap: »Najbrž se bodo osredotočili na eno etapo, sami pa se bomo fokusirali na svoje delo in pazili, da ne poskusijo česa norega. Jonas je rekel, da ne bodo prenehali z bojem, in tako je tudi prav. Zadnji teden bo prinesel še veliko ognjemeta.«

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

»Videli smo, da je Jonas resnično pripravljen na zmago, tudi včeraj so pokazali 'jajca' in nas močno udarili, zato pred njimi snamem kapo. Bilo je na vse ali nič od začetka do konca klanca, res je bila to nora etapa,« je tekmece pohvalil Pogačar.

Poudaril je, da se veseli zadnjih zahtevnih etap na Touru, tudi petkove visoke nadmorske višine. »Prelaz Bonette (na 2802 m nadmorske višine) je super, lani avgusta sem ga prvič odpeljal. Je zelo lep, dolg vzpon, takšni alpski klanci so mi všeč, nato pa sledi še vzpon na Isolo 2000, kjer smo trenirali pred Tourom. To bo lepa etapa,« je dejal in dodal, da se še bolj veseli sobotnih klancev v bližini svojega prebivališča v Monaku.

Za sabo ima doslej popolno sezono s 17 zmagami, skupno je v karieri že pri 80. »Moram potrkati na les, saj je sezona doslej popolna. Uživam na kolesu, za mano so odlične priprave, koledar je super sestavljen, obenem pa sem vesel na kolesu. Del vsega je tudi to, da odraščaš kot človek,« je poudaril.

Dotaknil se je tudi trenutka, ko mu je eden od navijačev, ki so ga kasneje čez noč priprli na streznitvi, ob cesti v obraz vrgel slane prigrizke. »Tisti navijač s čipsom je prestopil vse meje. Tega ni lepo občutiti. V tistem trenutku se mi je zdelo, da navija in da je čips pač poletel v zrak od navdušenja. Ampak potem sem videl, da je to storil tudi Vingegaardu, to je bilo res neumno,« je pristavil Pogačar.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Navijača so nato hitro aretirali, a ob plačani kazni izpustili, potem ko ekipi UAE Team Emirates in Visma-Lease a Bike po pisanju L'Equipa nista vložili tožbe. Poleg takšnih trenutkov Pogačarja malenkost skrbi tudi covid-19, ki se širi po glavnini. Vseeno drži pesti, da bo lahko še šest etap dirkal zdrav in v Nici končal na vrhu zmagovalnega odra.

Slabih dni, ki jih je imel v preteklosti, se ne boji, saj se iz njih uči. »Včasih pač pride trenutek v kolesarstvu, ko nimaš dobrega dne, a treba je biti bolj pozoren na prehrano, spanje in hlajenje, ko je vroče. Na vse smo pripravljeni,« poudarja.

Za konec novinarske konference je spregovoril še o današnjem prostem dnevu, ko se je malce pregrešil: »Dan je bil dober, malce smo se zapeljali naokoli s fanti in se ustavili v eni od pekarn. Ne povedati mojemu nutricionistu, ampak pojedel sem enega najboljših kolačev doslej. Zdaj pa komaj čakam, na konec konference, da lahko pogledam kakšen film.«