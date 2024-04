Van der Poel razred zase na granitnih kockah

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je prepričljivi zmagovalec spomenika Pariz - Roubaix. Na trasi od Compiegna do Roubaixa (259,7 km) je svetovni prvak napadel 60 km pred ciljem in se otresel vseh tekmecev. To je bila že šesta zmaga 29-letnika na največjih petih enodnevnih dirkah oz. spomenikih.

Med aktivnimi kolesarji je tako van der Poel na prvem mestu s šestimi zmagami na spomenikih. Na večni lestvici ga to uvršča na deseto mesto, na vrhu pa je še naprej neulovljiv Belgijec Eddy Merckx z 19 zmagami.

Pred tednom dni je van der Poel dobil tudi dirko po Flandriji in se takrat izenačil s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Nihče drug od aktivnih kolesarjev nima več kot dveh zmag na spomenikih, Van der Poel in Pogačar pa sta skupaj dobila kar 11 od zadnjih 21 največjih enodnevnih dirk.

Obenem je van der Poel postal enajsti kolesar v zgodovini, ki je v eni sezoni dobil dvojček Flandrija - Roubaix, hkrati mu je to uspelo kot svetovnemu prvaku. V vsej zgodovini se lahko s tem dosežkom pohvali le Belgijec Rik Van Looy (1962).

Z Van der Poelom vred je šest aktualnih svetovnih prvakov nato osvojilo Pariz - Roubaix. To so še Van Looy, njegov rojak Eddy Merckx, Italijan Francesco Moser, Francoz Bernard Hinault in nazadnje Slovak Peter Sagan leta 2018.

Van der Poel je za drugo zaporedno zmago v Roubaixu, nazadnje je zmago v severnem peklu ubranil Belgijec Tom Boonen (2008, 2009), ugnal moštvenega kolega Belgijca Jasperja Philipsena in Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek), ki pa sta zaostala natanko tri minute. Tudi lani sta prvi dve mesti osvojila van der Poel in Philipsen.

Odločitev je padla na odseku Orchies okoli 60 km pred ciljem, ko je napadel van der Poel. Nizozemec si je hitro privozil okoli deset sekund naskoka.

Njegova moštvena kolega v skupini, Belgijca Gianni Vermeersch in Philipsen, sta nato pokrivala vse ostale napade, ob pomanjkanju sodelovanja pa je bila van der Poelova prednost hitro neulovljiva. Vse, kar je preostalo ostalim, je bil boj za drugo mesto, medtem ko je van der Poel že nekaj minut na slovitem velodromu slavil 49. zmago v karieri.

Slovencev tokrat ni bilo na startni listi, potem ko je brez nastopa zaradi padca na dirki po Flandriji preteklo nedeljo ostal Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

Naslednja dirka svetovne serije bo prihodnjo nedeljo, ko bo na vrsti klasika Amstel Gold.